Представлено відроджений Suzuki Grand Vitara — Finance.ua

Представлено відроджений Suzuki Grand Vitara 21.07.2022, 01:35 — Технології&Авто

Представлено відроджений Suzuki Grand Vitara, Фото: Suzuki

В Індії презентували новий Suzuki Grand Vitara 2023. Відому модель вирішили відродити та незабаром стартує її виробництво.

Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Саме в Індії на підприємстві Maruti-Suzuki випускатимуть автомобіль. У цій країні модель вже доступна для замовлення, а експортувати її почнуть у 2023 році. Купити Сузукі Гранд Вітара можна буде за ціною від 13 750 до 24 500 доларів.

Дизайн

Якщо раніше Suzuki Grand Vitara був повноцінним позашляховиком, то тепер це бюджетний 4,3-метровий кросовер. Він побудований на платформі Suzuki Vitara Brezza та Toyota Hyryder. Конкурентами моделі називають Hyundai Creta, Kia Seltos, Nissan Kicks та VW Taigun.

Дизайн витриманий у дусі нового Suzuki SX4 — з плавними обводами та мускулистими розширеними крилами. Широкі радіаторні грати поєднуються з розкосими діодними фарами, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Фото: Suzuki

Інтер’єр і комплектація

Салон Suzuki Grand Vitara оброблений шкірозамінником. Встановлено великий 9-дюймовий сенсорний дисплей, а в топових версіях передбачено віртуальну панель приладів і проєкцію на лобове скло. У задніх сидінь регулюється кут нахилу спинок.

Новий Сузукі Гранд Вітара дуже багато оснащений, хоча модель і бюджетна. У топовій версії є панорамний дах, безключовий доступ, клімат-контроль, вентиляція сидінь, камери 360-градусного огляду та бездротова зарядка смартфонів. У всіх Grand Vitara є ESP та 6 подушок безпеки.

Фото: Suzuki

Характеристики

Кросовер Suzuki Grand Vitara запропонований у двох економічних гібридних версіях. Початковий варіант оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 103 к. с. і 48-вольтною «помірною» гібридною установкою.

Такий варіант витрачає здебільшого 4,7 л/100 км у передньопривідній версії та 5,1 л/100 км — у повнопривідній. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП.

Є в лінійці й 115-сильний гібрид, що заряджається. У такого Suzuki Grand Vitara витрата палива становить 3,6 л/100 км, а ще можна проїхати 25 км на електротязі. Ця модель запропонована виключно з переднім приводом і варіатором.

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