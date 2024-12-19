Представлено стильний кросовер Kia за $12 000 (відео) — Finance.ua
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Представлено стильний кросовер Kia за $12 000 (відео)

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Представлено стильний кросовер Kia за $12 000 (відео)
Представлено стильний кросовер Kia за $12 000 (відео)
Компактний кросовер Kia Syros вирізняється оригінальним дизайном та просторим салоном. Модель дебютувала в бензиновій та дизельній версіях, а пізніше з’явиться електрокар.
В Індії презентували новий Kia Syros. Недорогий компактний кросовер надійде в продаж із січня та коштуватиме приблизно від $12 000. Подробиці авто опублікували на офіційному сайті Kia.
Представлено стильний кросовер Kia за $12 000 (відео)
Кросовер Kia Syros — невелика модель В-класу. Дизайн авто витриманий у новому фірмовому стилі — воно нагадує електрокросовер Kia EV3 та EV9. У нього високий капот, крупні фари та виражений пластиковий обвіс, а ліхтарі розташовані у стійках даху.

Розміри Kia Syros 2025:

  • довжина — 3995 мм;
  • ширина — 1800 мм;
  • висота — 1665 мм;
  • колісна база — 2550 мм.
У салоні встановили оригінальне двоспицеве кермо та пару 12,3-дюймових дисплеїв на передній панелі. Компактний кросовер Kia Syros доволі просторий для своїх розмірів, а його задні сидіння мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинок. Об’єм багажник становить 465 л.

Страхування для виїзду за кордон

Кросовер Kia Syros 2025 дебютує у двох версіях. Модель із 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 120 сил пропонують із 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. 1,5-літровий 115-сильний турбодизель доступний з механікою або 6-ступінчастим автоматом.
Пізніше з’явиться електромобіль Kia Syros. Усі модифікації будуть передньопривідними.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

За матеріалами:
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