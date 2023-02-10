Представлено смартфон з найшвидшою зарядкою — Finance.ua

Представлено смартфон з найшвидшою зарядкою Сьогодні 02:13 — Технології&Авто

Представлено смартфон з найшвидшою зарядкою, Фото: Realme

Компанія Realme анонсувала флагманський смартфон GT Neo 5. Він відрізняється рекордно потужною зарядкою на 240 Вт — всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин.

Що цікаво, на вибір є дві версії:

батарея 4000 мАг, зарядка 240 Вт (до 100% за 9 хвилин);

батарея 5000 мАг, зарядка 150 Вт (до 100% за 16 хвилин).

У новинки 6.74-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772×1240 пікселів, частотою 144 Гц і піковою яскравістю 1400 ніт, процесор Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X, а також накопичувач UFS 3.1 до 1 ТБ.

Що стосується фотоможливостей, то основний сенсор на 50 Мп доповнює ширококутний на 8 Мп і датчик для макро на 2 Мп. Дозвіл селфі-камери становить 16 Мп.

У Китаї Realme GT Neo 5 почне продаватися з 15 лютого. Пізніше новинка добереться до Європи. Ціни такі:

240 Вт, 16+256 ГБ — 3199 юанів ( ~ 17 300 грн);

17 300 грн); 240 Вт, 16 ГБ+1 ТБ — 3499 юанів ( ~ 18 900 грн);

18 900 грн); 150 Вт, 8+256 ГБ — 2499 юанів (~13 500 грн).

УНІАН За матеріалами:

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