Представлено смартфон з найшвидшою зарядкою — Finance.ua

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Представлено смартфон з найшвидшою зарядкою

Технології&Авто
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Представлено смартфон з найшвидшою зарядкою
Представлено смартфон з найшвидшою зарядкою, Фото: Realme
Компанія Realme анонсувала флагманський смартфон GT Neo 5. Він відрізняється рекордно потужною зарядкою на 240 Вт — всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин.
Що цікаво, на вибір є дві версії:
  • батарея 4000 мАг, зарядка 240 Вт (до 100% за 9 хвилин);
  • батарея 5000 мАг, зарядка 150 Вт (до 100% за 16 хвилин).
У новинки 6.74-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772×1240 пікселів, частотою 144 Гц і піковою яскравістю 1400 ніт, процесор Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X, а також накопичувач UFS 3.1 до 1 ТБ.
Що стосується фотоможливостей, то основний сенсор на 50 Мп доповнює ширококутний на 8 Мп і датчик для макро на 2 Мп. Дозвіл селфі-камери становить 16 Мп.
У Китаї Realme GT Neo 5 почне продаватися з 15 лютого. Пізніше новинка добереться до Європи. Ціни такі:
  • 240 Вт, 16+256 ГБ — 3199 юанів (~17 300 грн);
  • 240 Вт, 16 ГБ+1 ТБ — 3499 юанів (~18 900 грн);
  • 150 Вт, 8+256 ГБ — 2499 юанів (~13 500 грн).
За матеріалами:
УНІАН
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