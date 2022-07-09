Представлено перший у світі роутер з підтримкою Wi-Fi 7 — Finance.ua
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Представлено перший у світі роутер з підтримкою Wi-Fi 7

Фондовий ринок
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Лише кілька тижнів тому Qualcomm анонсувала технології, які можна буде використовувати у Wi-Fi 7, а вже напередодні компанія H3C зробила анонс на тему.
Представлено перший у світі роутер з підтримкою Wi-Fi 7
Китайський виробник оголосив про випуск роутера Magic BE18000. Головною особливістю новинки стало те, що це перший комерційний девайс з підтримкою нового стандарту Wi-Fi 7.
Найіронічніше у всьому цьому, що сама специфікація Wi-Fi 7 буде затверджена в кращому випадку в 2023 році, а може і пізніше. Але незважаючи на це, в арсеналі H3C вже є пристрій із його підтримкою.
Повідомляється, що тридіапазонний роутер підтримує стандарт Wi-Fi 802.11be та частотний діапазон 6 ГГц. Пропускна спроможність новинки — до 18 443 Мбіт/с. В основу роутера ліг чотириядерний чіп Qualcomm.
За матеріалами:
itechua
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