Представлено перший у світі роутер з підтримкою Wi-Fi 7 — Finance.ua

Представлено перший у світі роутер з підтримкою Wi-Fi 7 Вчора 04:27 — Фондовий ринок

Лише кілька тижнів тому Qualcomm анонсувала технології, які можна буде використовувати у Wi-Fi 7, а вже напередодні компанія H3C зробила анонс на тему.

Китайський виробник оголосив про випуск роутера Magic BE18000. Головною особливістю новинки стало те, що це перший комерційний девайс з підтримкою нового стандарту Wi-Fi 7.

Найіронічніше у всьому цьому, що сама специфікація Wi-Fi 7 буде затверджена в кращому випадку в 2023 році, а може і пізніше. Але незважаючи на це, в арсеналі H3C вже є пристрій із його підтримкою.

Повідомляється, що тридіапазонний роутер підтримує стандарт Wi-Fi 802.11be та частотний діапазон 6 ГГц. Пропускна спроможність новинки — до 18 443 Мбіт/с. В основу роутера ліг чотириядерний чіп Qualcomm.

itechua За матеріалами:

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