Представлено перший у світі лазерний телевізор з роздільною здатністю екрана 8К (відео) — Finance.ua

Представлено перший у світі лазерний телевізор з роздільною здатністю екрана 8К (відео) 14.01.2023, 00:53 — Технології&Авто

Представлено перший у світі лазерний телевізор з роздільною здатністю екрана 8К (відео)

На виставці CES 2023 це була одна з найгучніших презентацій, яка, за словами представників китайської компанії, здатна змінити сприйняття контенту, пише IThome. Лазерний телевізор має роздільну здатність 8K і яскравість 400 ніт.

У Leica Cine 1 використовується об’єктив зі змінним полем зору, суперкороткофокусна архітектура системи, декодування відеосигналу надвисокої роздільної здатності та технологія DMD. ТБ також підтримує звукові технології Dolby Atmos та DTS Virtual:X, які можуть реалізувати панорамне звукове поле 4-х незалежних динаміків.

Корпус телевізора Leica Cine 1 виконаний з алюмінієвого сплаву, що робить його стильнішим та елегантнішим. У пристрої встановлено триколірне лазерне джерело світла RGB та чип від Texas Instruments. Найголовніше — це прецизійна оптична система, яка виготовлена за стандартами Leica, у поєднанні з яскравістю до 2500 люменів, яка може підтримувати коефіцієнт динамічної контрастності 2 000 000:1.

Лазерний телевізор 8К Leica Cine 1 запропонує користувачам дві моделі: одна проєктує зображення розміром до 100 дюймів за 8 295 доларів, а інша відображає контент на екран до 120 дюймів, але ціна на модель не оголошена. Втім, вже зараз можна припустити, що все, на чому стоїть логотип Leica, не може коштувати дешево.

Цього року співпраця Hisens та Leica продовжиться, і обидві компанії представлять інші новинки у сегменті лазерного телебачення.

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