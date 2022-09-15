Представлено перший кросовер Ferrari (відео) — Finance.ua

Представлено перший кросовер Ferrari (відео) Сьогодні 00:22 — Технології&Авто

Представлено перший кросовер Ferrari (відео)

В Італії відбулася презентація Ferrari Purosangue. Перший кросовер італійської марки надійде у продаж із 2023 року за ціною від 390 000 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ferrari.

Новий Ferrari Purosangue розробляли досить довго та ретельно. У результаті вийшов дуже нетиповий автомобіль підвищеної прохідності, що виділяється з-поміж суперників. Його назва перекладається як «чистокровний» і натякає на те, що він залишається справжнім Ferrari. Щороку випускатимуть приблизно по 2000 таких авто, а основними конкурентами моделі стануть Lamborghini Urus та Aston Martin DBX.

Дизайн Ferrari Purosangue 2023

Новий Ferrari Purosangue виглядає нестандартно, як для кросовера. Авто дуже довгий капот, а салон зміщено максимально назад. Виражений «ніс» поєднується з тоненькими фарами у стилі Ferrari SF90 Stradale. Задні крила розширені, а підкреслюють їх тоненькі ліхтарі.

Найоригінальніша риса дизайну авто — двері, що відчиняються навстіж. Примітно, що у них відсутні віконні рамки.

В основі новинки лежить подовжена платформа купе Ferrari Roma. У конструкції широко використані алюміній та карбон, але авто вийшло найважчим в історії Ferrari — 2033 кг.

Розміри Ferrari Purosangue

Довжина — 4973 мм

Ширина — 2028 мм

Висота — 1589 мм

Колісна база — 3018

Салон Ferrari Purosangue 2023

У внутрішній обробці поєднуються шкіра та карбон. На кермо винесені кнопки керування склоочисниками, поворотниками та світлом фар. Оригінально виглядає хвилеподібна передня панель з окремими 10,2-дюймовими дисплеями для водія та переднього пасажира.

У салоні встановлені чотири окремі крісла з електроприводом та підігрівом, а за доплату доступний і масаж. Багажник Purosangue більший, ніж у будь-якого іншого Ferrari — 473 л.

Характеристики

Новий Ferrari Purosangue 2023 року дебютував з 6,5-літровим V12 на 725 к. с. та 715 Н∙м. З 8-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями він розганяється до 100 км/год за 3,3 с і розвиває швидкість понад 310 км/год. Це найпотужніший і найшвидший у світі кросовер — його можна назвати сімейним суперкаром.

Автомобіль отримав повний привід, керовані задні колеса та активну підвіску зі змінним кліренсом. Карбоново-керамічні гальма Brembo дозволяють зупинятися зі 100 км/год на відрізку всього 32,8 м. Розробники обіцяють найкращу в класі керованість.

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