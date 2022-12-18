Представлено перший електричний пікап Toyota: подробиці та фото — Finance.ua
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Представлено перший електричний пікап Toyota: подробиці та фото

Технології&Авто
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Представлено перший електричний пікап Toyota: подробиці та фото
Представлено перший електричний пікап Toyota: подробиці та фото
У лінійці Toyota незабаром може з’явитись електричний пікап. Перший прототип Toyota Hilux Revo BEV презентували у Таїланді на заході, присвяченому 60-річчю місцевого представництва марки. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.
Пікап презентував сам Акіо Тойода — керівник японського концерну. Він не розкрив подробиці чи характеристики новинки, але повідомив, що електромобіль Toyota розробляють інженери з Японії та Таїланду. На даний момент електрокари Toyota використовують двигуни потужністю до 245 к. с. та батареї ємністю до 71 кВт/год.
Представлено перший електричний пікап Toyota: подробиці та фото
За основу для моделі взяли звичний пікап Toyota Hilux, причому у доступнішій дводверній версії з подовженим кузовом — такі моделі в основному купують для бізнесу. Від стандартної дизельної версії електрокар відрізняється дизайном передньої частини із заглушкою замість решітки радіатора та більш обтічним бампером. Крім того, на лівому крилі з’явився зарядний роз’єм.
Представлено перший електричний пікап Toyota: подробиці та фото
У своєму виступі Акіо Тойода заявив, що електрифікація — не єдиний спосіб знизити шкідливі викиди. Очевидно, він натякав на ще одну нову версію Toyota Hilux — пікап з водневими паливними ґратками, який зараз розробляють у Великій Британії.
За матеріалами:
Фокус
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