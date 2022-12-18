Представлено перший електричний пікап Toyota: подробиці та фото — Finance.ua

Представлено перший електричний пікап Toyota: подробиці та фото Сьогодні 23:49 — Технології&Авто

Представлено перший електричний пікап Toyota: подробиці та фото

У лінійці Toyota незабаром може з’явитись електричний пікап. Перший прототип Toyota Hilux Revo BEV презентували у Таїланді на заході, присвяченому 60-річчю місцевого представництва марки. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

Пікап презентував сам Акіо Тойода — керівник японського концерну. Він не розкрив подробиці чи характеристики новинки, але повідомив, що електромобіль Toyota розробляють інженери з Японії та Таїланду. На даний момент електрокари Toyota використовують двигуни потужністю до 245 к. с. та батареї ємністю до 71 кВт/год.

За основу для моделі взяли звичний пікап Toyota Hilux, причому у доступнішій дводверній версії з подовженим кузовом — такі моделі в основному купують для бізнесу. Від стандартної дизельної версії електрокар відрізняється дизайном передньої частини із заглушкою замість решітки радіатора та більш обтічним бампером. Крім того, на лівому крилі з’явився зарядний роз’єм.

У своєму виступі Акіо Тойода заявив, що електрифікація — не єдиний спосіб знизити шкідливі викиди. Очевидно, він натякав на ще одну нову версію Toyota Hilux — пікап з водневими паливними ґратками, який зараз розробляють у Великій Британії.

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