Представлено новий, повністю електричний Cadillac Escalade IQ (фото) — Finance.ua

Представлено новий, повністю електричний Cadillac Escalade IQ (фото) 12.08.2023, 01:41 — Технології&Авто

Представлено новий, повністю електричний Cadillac Escalade IQ (фото)

Cadillac представив свій перший повністю електричний повнорозмірний позашляховик. Це Cadillac Escalade IQ 2025 модельного року, який, за словами американського виробника, змінює уявлення про розкішні електричні SUV.

Cadillac Escalade IQ 2025 модельного року став першим повнорозмірним позашляховиком марки, збудованим на модульній платформі Ultium від General Motors. Він приводиться в рух двомоторною електричною силовою установкою сумарною потужністю до 750 к.с., з якою розгін від 0 до 60 миль у км (0−96 км/год) займає менше 5 секунд.

Живиться позашляховик від батареї з 24 модулів ємністю понад 200 кВт*год, що забезпечує запас ходу до 450 миль (724 км). А завдяки 800-вольтовій архітектурі лише 10 хвилин на зарядці забезпечать автомобілю до 100 миль (161 км) пробігу.

Оскільки Cadillac Escalade IQ — це повнорозмірний позашляховик, то й розміри у нього відповідні. Довжина кузова становить 5697 мм, ширина — 2389 мм, а висота — 1934 мм при колісній базі 3460 мм. У вигляді новинки хоч і простежується схожість з бензиновим Cadillac Escalade, є у нього і свої відмінні риси, серед яких можна відзначити оригінальну оптику, секції в решітці радіатора, що підсвічуються, емблему марки з підсвічуванням і ексклюзивні аеродинамічні колісні диски.

Салон Cadillac Escalade IQ відрізняється оздобленням преміум-класу. Там встановлений величезний 55-дюймовий дисплей, що займає майже всю передню панель, а прямо під ним знаходиться 11-дюймовий екран для керування клімат-контролем та іншими параметрами автомобіля.

Ще кілька 12,6-дюймових екранів встановлені ззаду для пасажирів другого ряду. При цьому автомобіль має трирядне компонування: у топовій комплектації на другому ряду встановлені два капітанські крісла з обігрівом, вентиляцією, масажем та електричними регулюваннями в декількох напрямках.

Запуск серійного виробництва Cadillac Escalade IQ намічено наступного літа. Збиратимуть його на заводі GM Factory ZERO Detroit-Hamtramck у Мічигані. Вартість нового електричного позашляховика стартує з позначки 130 000 доларів.

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