Представлено новий кросовер BMW X5 у спортивній версії (фото) — Finance.ua
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Представлено новий кросовер BMW X5 у спортивній версії (фото)

Технології&Авто
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Представлено новий кросовер BMW X5 у спортивній версії (фото)
Представлено новий кросовер BMW X5 у спортивній версії (фото), Фото: BMW
Кросовер BMW X5 2024 отримав нову потужну модифікацію. Її створили в ательє AC Schnitzer, яке виконує тюнінг BMW із кінця 80-х років.
Про автомобіль розповіли на офіційному сайті німецької компанії.
За основу взяли дизельний кросовер BMW X5 xDrive40d. Автомобіль отримав агресивний обвіс і 22-дюймові легкосплавні диски з низькопрофільною гумою.
Ззаду з’явилися нові спойлер та дифузор. Крім того, колісні арки розширені на 24 мм, а за доплату кузов можуть занизити на 15−30 мм.
Фото: BMW
Фото: BMW
Салон BMW X5 G05 майже не змінився, хіба встановлені алюмінієві підкермові перемикачі КПП і металічні накладки на педалі.
Фото: BMW
Фото: BMW
Тюнінг BMW X5 зачепив і 3,0-літровий турбодизель. Його віддачу збільшили на 30 к. с. і 60 Н∙м — до 382 к. с. і 780 Н∙м. До того ж, встановили нову стильну кришку двигуна. У підвісці кросовера замінили пружини.
Цікаво, що можна замовити елементи тюнінг-пакету окремо. Пізніше в AC Schnitzer доопрацюють й інші двигуни BMW X5. Зокрема, очікується плагін-гібрид.
За матеріалами:
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