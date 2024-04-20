Представлено новий кросовер BMW X5 у спортивній версії (фото) — Finance.ua

Представлено новий кросовер BMW X5 у спортивній версії (фото) Сьогодні 04:02 — Технології&Авто

Представлено новий кросовер BMW X5 у спортивній версії (фото), Фото: BMW

Кросовер BMW X5 2024 отримав нову потужну модифікацію. Її створили в ательє AC Schnitzer, яке виконує тюнінг BMW із кінця 80-х років.

Про автомобіль розповіли на офіційному сайті німецької компанії.

За основу взяли дизельний кросовер BMW X5 xDrive40d. Автомобіль отримав агресивний обвіс і 22-дюймові легкосплавні диски з низькопрофільною гумою.

Ззаду з’явилися нові спойлер та дифузор. Крім того, колісні арки розширені на 24 мм, а за доплату кузов можуть занизити на 15−30 мм.

Фото: BMW

Салон BMW X5 G05 майже не змінився, хіба встановлені алюмінієві підкермові перемикачі КПП і металічні накладки на педалі.

Фото: BMW

Тюнінг BMW X5 зачепив і 3,0-літровий турбодизель. Його віддачу збільшили на 30 к. с. і 60 Н∙м — до 382 к. с. і 780 Н∙м. До того ж, встановили нову стильну кришку двигуна. У підвісці кросовера замінили пружини.

Цікаво, що можна замовити елементи тюнінг-пакету окремо. Пізніше в AC Schnitzer доопрацюють й інші двигуни BMW X5. Зокрема, очікується плагін-гібрид.

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