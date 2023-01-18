Представлено новий електрокросовер Citroen за $11 000 із запасом ходу понад 300 км — Finance.ua
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Представлено новий електрокросовер Citroen за $11 000 із запасом ходу понад 300 км

Технології&Авто
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Представлено новий електрокросовер Citroen за $11 000 із запасом ходу понад 300 км
Представлено новий електрокросовер Citroen за $11 000 із запасом ходу понад 300 км, Фото: Citroën
В Індії презентували новий Citroen eC3. Бюджетний електрокросовер надійде у продаж із лютого і коштуватиме в еквіваленті 11 000 доларів, а пізніше з’явиться і в інших країнах.
Про це повідомляє сайт Autocar.
Citroen eC3 — електрична версія кросовера C3. Візуально електрокар нічим не відрізняється від бензинового аналога — у нього розширені крила, високий капот і двоповерхові стрілоподібні фари.

Розміри Citroen eC3 2023:

  • Довжина — 3981 мм;
  • Ширина — 1733 мм;
  • Висота — 1586 мм;
  • Колісна база — 2540 мм.
Фото: Citro&euml;n
Фото: Citroën
Салон Citroen C3 залишився практично без змін — збережено віртуальну панель приладів, 10,2-дюймовий тачскрин та двокольорове забарвлення. Єдина відмінність — мініатюрний джойстик на місці важеля КПП. Об’єм багажника становить 315 л.
Електромобіль Citroen eC3 оснащений двигуном, що розвиває 57 к. с. та 143 Н∙м. Він розганяється до 60 км/год за 6,8 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 107 км/год.
Фото: Citro&euml;n
Фото: Citroën
Під днищем встановлена акумуляторна батарея ємністю 29,2 кВт∙год, що забезпечує запас ходу 315 км. Заряджання електрокара у швидкому режимі на 80% займає годину.
За матеріалами:
Фокус
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