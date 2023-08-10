Представлено нову подовжену версію BMW 5-ї серії (фото) — Finance.ua

Представлено нову подовжену версію BMW 5-ї серії (фото) 10.08.2023, 00:59 — Фондовий ринок

Представлено нову подовжену версію BMW 5-ї серії (фото)

Восьме покоління популярного німецького бізнес-седана BMW 5-ї серії отримало нову ексклюзивну версію для китайського ринку. Нові BMW 5-Series та BMW i5 для Китаю будуть випускатися у виконанні Long.

Виробництво седанів налагодять у Шеньяні, на заводі спільного підприємства BMW та Brilliance Auto. Обидві моделі будуть адаптовані до всіх особливостей китайського ринку та отримають подовжену колісну базу. Крім того, версії для Піднебесної виділятимуться оригінальною інтерпретацією головної оптики та тонкими світлодіодними задніми ліхтарями, розділеними хромованою смугою.

У салоні нових «п'ятірок» для Китаю встановлені вигнутий дисплей медіакомплексу, інтерактивна панель приладів і видозмінене рульове колесо. У задній частині салону автомобілі відрізняються збільшеним простором для ніг і широким екраном BMW Theater Screen діагоналлю 31,3 дюйма та з роздільною здатністю 8K, завдяки чому машину можна перетворити на справжній кінотеатр на колесах.

Серед інших особливостей нових моделей — аудіосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, чотиризонний клімат-контроль, оригінальний прострочка сидінь та вибитий на підголовниках логотип моделі.

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