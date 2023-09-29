Представлено нову Mazda 2 2024 (фото) — Finance.ua

Представлено нову Mazda 2 2024 (фото) 29.09.2023, 01:23 — Технології&Авто

Представлено нову Mazda 2 2024 (фото), Фото: Mazda

Європейська версія хетчбека Mazda 2 оновилася для 2024 модельного року. Модель отримала змінений дизайн екстер'єру та інтер'єру.

Про це розповіли на сайті Carscoops.

У європейській дизайн-студії Mazda постаралися зробити хетчбек Mazda 2 менш схожим на свого «донора» Toyota Yaris. Спереду з’явилися новий бампер і змінена решітка радіатора.

Задня панель, яка з'єднує ліхтарі, тепер забарвлюється в колір кузова. Крім цього був трохи змінений задній бампер хетчбека.

В інтер'єрі з’явилися 12,3-дюймова панель приладів і 10,5-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Передбачено і компактний проєкційний дисплей.

У топову комплектацію Homura Plus входять панорамний люк на даху і двозонний клімат-контроль. Також ця версія отримала 17-дюймові колісні диски та повністю світлодіодні ліхтарі.

Фото: Mazda

Гібридна модифікація Mazda 2 оснащена 1,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором сумарною потужністю 116 к.с. і 169 Нм крутного моменту. Силова установка працює в парі з безступінчастою коробкою перемикання передач.

Витрата пального становить лише 3,8 літра в змішаному циклі. Розгін від 0 до 100 км/год займає 9,7 секунди, а максимальна швидкість становить 175 км/год.

Новинка надійде в продаж у Європі вже до кінця 2023 року. Вартість оновленого хетчбека не розкривається.

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