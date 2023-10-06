Представлено найнезвичайніший позашляховик Toyota (відео) — Finance.ua

Представлено найнезвичайніший позашляховик Toyota (відео) Сьогодні 22:24 — Технології&Авто

Представлено найнезвичайніший позашляховик Toyota (відео)

Дизайнери Toyota презентували оригінальний проєкт Baby Lunar Cruiser. Він показує, якими можуть бути пілотовані місяцеходи через кілька десятків років. Подробиці цікавого транспортного засобу розкрили на офіційному сайті Toyota.

Новий Toyota Baby Lunar Cruiser розробила команда американської дизайн-студії концерну і присвятила 50-річчю її відкриття. Стилісти вирішили пофантазувати, в якому напрямку розвиватиметься дизайн Toyota в наступні 50 років.

Toyota Baby Lunar Cruiser — невеликий двомісний позашляховик із великою площею скління та модульною конструкцією — знімні кузовні панелі дають змогу трансформувати авто. Дизайн передньої частини створений під натхненням від класичного Toyota Land Cruiser FJ40.

У салоні замість керма встановлено два джойстики. На передній панелі розміщений величезний дисплей із функцією доповненої реальності.

На кожному колесі Toyota Baby Lunar Cruiser встановлено по електромотору. У позашляховика високий кліренс і короткі звіси кузова, а безповітряні шини не бояться проколів на бездоріжжі.

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