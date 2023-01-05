Представлено клон Apple Watch Ultra під назвою Fire Boltt Gladiator — Finance.ua

Представлено клон Apple Watch Ultra під назвою Fire Boltt Gladiator Сьогодні 02:18 — Фондовий ринок

Fire Boltt Gladiator отримав 1.96-дюймовий HD-дисплей з піковою яскравістю 600 ніт та ультратонкими рамками. Корпус захищений від вологи та пилу відповідно до ступеня IP67.

Годинник підтримує виклики по Bluetooth, оснащений динаміком і мікрофоном, має 123 спортивні режими, включаючи 5 режимів з підтримкою GPS: біг з GPS, ходьбу з GPS, їзду на велосипеді з GPS, пішу прогулянку з GPS і маршрут з GPS.

Fire Boltt Gladiator може цілодобово відстежувати серцевий ритм, здійснювати моніторинг жіночого здоров’я, моніторинг сну, оксигенацію крові, у тому числі на безперервній основі. Автономність годинника досягає 7 днів, а в режимі очікування може доходити до 20 днів. 10 хвилин зарядки забезпечать добу автономної роботи.

Смарт-годинник має 8 різних дизайнів меню, обертову заводну головку, яка повинна дозволити користувачам легко переміщатися за інтерфейсом користувача. Fire Boltt Gladiator випускаэться у чорному, синьому, золотому та чорному золотому кольорах. Вартість складає 2499 рупій ($31). Продаж розпочався 30 грудня.

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