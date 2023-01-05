Представлено клон Apple Watch Ultra під назвою Fire Boltt Gladiator — Finance.ua
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Представлено клон Apple Watch Ultra під назвою Fire Boltt Gladiator

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Fire Boltt Gladiator отримав 1.96-дюймовий HD-дисплей з піковою яскравістю 600 ніт та ультратонкими рамками. Корпус захищений від вологи та пилу відповідно до ступеня IP67.
Представлено клон Apple Watch Ultra під назвою Fire Boltt Gladiator
Годинник підтримує виклики по Bluetooth, оснащений динаміком і мікрофоном, має 123 спортивні режими, включаючи 5 режимів з підтримкою GPS: біг з GPS, ходьбу з GPS, їзду на велосипеді з GPS, пішу прогулянку з GPS і маршрут з GPS.
Fire Boltt Gladiator може цілодобово відстежувати серцевий ритм, здійснювати моніторинг жіночого здоров’я, моніторинг сну, оксигенацію крові, у тому числі на безперервній основі. Автономність годинника досягає 7 днів, а в режимі очікування може доходити до 20 днів. 10 хвилин зарядки забезпечать добу автономної роботи.
Смарт-годинник має 8 різних дизайнів меню, обертову заводну головку, яка повинна дозволити користувачам легко переміщатися за інтерфейсом користувача. Fire Boltt Gladiator випускаэться у чорному, синьому, золотому та чорному золотому кольорах. Вартість складає 2499 рупій ($31). Продаж розпочався 30 грудня.
За матеріалами:
iLenta
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