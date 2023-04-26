Представлено електромобіль Cupra Tavascan: найспортивніший в сімействі МЕВ — Finance.ua
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Представлено електромобіль Cupra Tavascan: найспортивніший в сімействі МЕВ

Технології&Авто
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Представлено електромобіль Cupra Tavascan: найспортивніший в сімействі МЕВ
Представлено електромобіль Cupra Tavascan: найспортивніший в сімействі МЕВ, Фото: mezha.media
Компанія Cupra доповнила власну модельну лінійку цікавим електромобілем — це купеподібний 5-дверний кросовер Cupra Tavascan.
Причому творці й справді намагались зробити новинку схожою на автомобілі з кузовом «купе». Динамічні нахили передньої та задньої стійок даху, загострені фари та вузькі ліхтарі з трикутними елементами, а також великі колісні диски (для цього 4,64-метрового електромобіля пропонують 19- або навіть 21-дюймові колеса).
Фото: mezha.media
Фото: mezha.media
Електричний кросовер побудований на платформі МЕВ, що використовується для Volkswagen, Audi, Skoda та інших електромобілів, проте він отримав найпотужніші варіанти електромоторів. Наприклад, стандартна версія Cupra Tavascan пропонує задній привод та один електродвигун потужністю 286 «коней». А версія з повним приводом має два електродвигуни й 340 «коней» загалом. Обидва варіанти оснащені акумуляторами ємністю 77 кВт⋅год, завдяки чому електромобіль може подолати дистанцію до 517 км (повний привод) або навіть до 549 км (задній привод).
Фото: mezha.media
Фото: mezha.media
Також варто відзначити, що електричний кросовер Cupra Tavascan отримав підвіску з можливістю налаштування жорсткості амортизаторів та прогресивний «спортивний» механізм керма. До речі, спортивна тема продовжується й у салоні новинки: сидіння з масивними боковими упорами, кермо з кнопками для зміни режимів руху. Також можна відзначити «ребро» центральної консолі й 15-дюймовий дисплей.
Новинка Cupra Tavascan вже готується до виробництва, проте її все ж доведеться трошки зачекати — продажі електромобіля стартують лише у 2024 році.
За матеріалами:
mezha.media
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