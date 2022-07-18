Представлено бюджетний Samsung Galaxy M13 з батареєю 6000 мАг — Finance.ua
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Представлено бюджетний Samsung Galaxy M13 з батареєю 6000 мАг

Технології&Авто
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Samsung Galaxy M13 4G — це покращена однойменна модель, яка була випущена раніше. Новинка відрізняється переробленим дизайном задньої камери та збільшеною батареєю ємністю 6000 мАг. Про це пише GSMArena.com.
Інші характеристики залишилися такими ж, як у моделі, представленої в травні 2022 року: ті самі 6,6-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, чіпсет Exynos 850 і 50-мегапіксельна основна камера, доповнена двома датчиками — «надшириком» 5 Мп та датчиком глибини 2 Мп.
Представлено бюджетний Samsung Galaxy M13 з батареєю 6000 мАг
Щодо Galaxy M13 5G, то це зовсім новий ґаджет. Він оснащений 6,5-дюймовим РК-дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц та краплеподібним вирізом для 8-мегапіксельної селфі-камери. На задній панелі знаходиться основна камера з головним датчиком роздільною здатністю 50 Мп та 2-мегапіксельним модулем для ефекту глибини.
Телефон отримав чіпсет MediaTek Dimensity 700, який працює в парі з 4/6 ГБ оперативної пам’яті та до 128 ГБ вбудованої, яку можна розширити за допомогою MicroSD. Також під капотом встановлена ​​батарея 5000 мАч з можливістю швидкої зарядки потужністю 15 Вт.
Представлено бюджетний Samsung Galaxy M13 з батареєю 6000 мАг
Обидва смартфони завантажуються з Android 12, поверх якої встановлено One UI 4.0.
Galaxy M13 4G оцінили в 150 доларів за комплектацію з 4/64 ГБ пам’яті, а M13 5G — у 175 доларів.
Старт продажів заплановано на 23 липня. Чи з’являться новинки в Україні, поки що не відомо.
За матеріалами:
gsminfo
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