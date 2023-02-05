Правила працевлаштування в Німеччині: за що українці можуть отримати штраф до 50 тисяч євро — Finance.ua

Правила працевлаштування в Німеччині: за що українці можуть отримати штраф до 50 тисяч євро Сьогодні 18:01 — Особисті фінанси

Правила працевлаштування в Німеччині: за що українці можуть отримати штраф до 50 тисяч євро

Згідно з даними міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету понад 45% біженців, які знайшли роботу у Німеччині, не планують повертатися до України протягом року після закінчення війни. Для таких українців наріжним каменем облаштування життя за кордоном є працевлаштування.

Варто пам’ятати, що Німеччина суворо контролює ринок праці та накладає великі штрафи на порушників. Особливо суворо країна ставиться до нелегального працевлаштування — сума штрафу може сягати 50 000 євро.

Розповідаємо, що таке нелегальне працевлаштування, як перевірити свій статус та уникнути штрафів.

Що таке нелегальна зайнятість

Нелегальна праця (Schwarzarbeit) — це працевлаштування без реєстрації в органах соціального страхування та в податковій інспекції. Відсутність реєстрації означає, що роботодавець не сплачує за вас податки та внески на соціальне страхування.

Також нелегальною вважається робота без дозволу на перебування в країні та на роботу. Щоб працювати на законних підставах, у вашому посвідченні про захист (Fiktionsbescheinigung) має стояти позначка «Erwerbstätigkeit erlaubt». Її мають поставити при видачі документа, проте якщо її немає, зверніться до відділу Управління у справах іноземців (BAMF).

Вести підприємницьку діяльність, не зареєструвавшись та не повідомивши відповідні установи, заборонено.

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Додамо, що платити своїм працівникам зарплату нижчу за мінімальну, також є порушенням законодавства. З 1 жовтня 2022 року сума «мінімалки» становить 12 євро за годину.

Часто іноземці погоджуються на неофіційне працевлаштування. Адже це може стати швидким розв’язанням проблеми пошуку роботу. Водночас працедавці приймають нелегальних робітників, щоб уникнути сплати податків і соціальних внесків. Саме тому покарання за нелегальну роботу нестиме не лише працівник, а й роботодавець.

Працедавця можуть ув’язнити на термін від 5 років, а працівника змусять заплатити штраф до 5000 євро, якщо він працює без відповідного дозволу.

Як дізнатися, чи особу офіційно працевлаштовано

Рекомендуємо звернути увагу на наступні фактори, які свідчать, що вас офіційно не оформили:

роботодавець не просить надати необхідні документи: номер соціального страхування (Sozialversicherungsnummer), податковий номер (Steuernummer) та свідоцтво про медичне страхування (Krankenversicherungsnachweis);

ви отримуєте зарплату готівкою, адже у Німеччині зазвичай перераховують виплату на банківський рахунок;

звертайтеся до консультаційного центру Faire Integration, якщо не знаєте, чи ви зареєстровані у державних установах.



Покарання за нелегальне працевлаштування в Німеччині

Покарання за порушення трудового законодавства стосується як працівників, так і працедавців.

Якщо ви працівник, знайшовши роботу, переконайтеся, що працевлаштування офіційне.

Якщо ви підприємець, не порушуйте законодавство, щоб уникнути штрафу чи арешту.



Після звинувачення у нелегальному працевлаштуванні, вашу вину будуть оцінювати. У результаті на вас чекає рішення — вчинили ви адміністративне правопорушення чи злочин.

Порада! Самостійно перевірте, чи працюєте легально. Незнання вашого статусу, як і незнання локального законодавства, не звільняє від відповідальності.

Адміністративне покарання

У випадку настання адміністративної відповідальності ви отримаєте штраф у розмірі до 50 000 євро.

Накласти штраф можуть якщо особа:

не зареєструє бізнес;

не внесе компанію до ремісничого реєстру;



надасть необхідні документи пізніше дедлайну чи взагалі їх не надасть.



Кримінальне покарання

Відповідні органи можуть прийняти рішення, за яким підприємця визнають винним у скоєнні злочину. Тоді особі загрожує або штраф, або арешт.

Наведемо приклад, коли правопорушення визнають злочином:

працевлаштовувати персонал та не сплачувати за них внески до фонду соціального страхування;

наймати іноземців без необхідних дозволів і документів;



створювати для іноземців умови праці гірші, ніж для громадян Німеччини.



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