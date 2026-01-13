Правила перевезення ручної поклажі: що змінилось Сьогодні 18:33 — Світ

Правила перевезення ручної поклажі: що змінилось

Авіакомпанії посилили правила щодо ручної поклажі, що пов’язано з затримкою посадки через велику кількість валіз у салоні, травмуванням бортпровідників та безпекою під час екстремальних ситуацій.

Про це пише The Independent

Бгато мандрівників стикалися з ситуацією, коли завчасно приїжджаєш в аеропорт, без проблем проходиш реєстрацію, зрано доходиш до виходу на посадку, однак вже біля твого місця в літаку з’ясовується: усі багажні полиці над головою переповнені.

Тоді починаються проблеми — бортпровідникам доводиться довго шукати місце для сумок або відправляти їх у багажний відсік. Як пояснив виданню колишній пілот та дослідник авіабезпеки, надлишок ручної поклажі суттєво затримує вильоти. За його словами, жорсткіші правила щодо ручної поклажі — не примха авіакомпаній, а питання безпеки.

Із понеділка, 2 лютого 2026 року, авіакомпанія Virgin Australia змінює правила перевезення ручної поклажі на внутрішніх рейсах. Пасажирам економкласу дозволять: одну стандартну сумку в багажній полиці вагою до 8 кг та один невеликий особистий предмет, що поміщається під сидінням.

Міжнародні перевізники також посилюють вимоги. Близько року тому Air Canada дозволила пасажирам із базовими тарифами на рейсах у Північній і Центральній Америці брати лише один особистий предмет.

Правила відрізняються

Для рейсів Qantas усередині Австралії діють такі варіанти ручної поклажі:

один особистий предмет і одна стандартна сумка до 10 кг;

або дві менші сумки, кожна до 10 кг, але загальною вагою не більше 14 кг;

або невелика сумка плюс чохол для одягу — також із загальним лімітом 14 кг.

Лоукостер Jetstar має ще суворіші вимоги: загальна вага ручної поклажі — не більше 7 кг на два предмети.

Чому вага пасажирів і багажу має значення

За словами експерта, кожен літак має максимальну злітну вагу, яку перевищувати заборонено. Вона включає: вагу самого літака; паливо; запаси їжі та напоїв; вантаж; екіпаж; пасажирів і весь багаж.

Зареєстрований багаж зважують під час здачі, але з ручною поклажею все складніше.

На невеликих літаках із менш ніж сімома пасажирами використовують реальні показники ваги — людей зважують разом із багажем. На великих маршрутах дозволено користуватися середньостатистичною вагою пасажира.

У 1998 році вона становила 77 кг. Сьогодні для літаків типу Boeing 737 стандартна вага: чоловіків — 81,8 кг; жінок — 66,7 кг; ручна поклажа — 7 кг на пасажира.

УНІАН За матеріалами:

