0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Правила перевезення ручної поклажі: що змінилось

Світ
45
Правила перевезення ручної поклажі: що змінилось
Правила перевезення ручної поклажі: що змінилось
Авіакомпанії посилили правила щодо ручної поклажі, що пов’язано з затримкою посадки через велику кількість валіз у салоні, травмуванням бортпровідників та безпекою під час екстремальних ситуацій.
Про це пише The Independent.
Бгато мандрівників стикалися з ситуацією, коли завчасно приїжджаєш в аеропорт, без проблем проходиш реєстрацію, зрано доходиш до виходу на посадку, однак вже біля твого місця в літаку з’ясовується: усі багажні полиці над головою переповнені.
Тоді починаються проблеми — бортпровідникам доводиться довго шукати місце для сумок або відправляти їх у багажний відсік. Як пояснив виданню колишній пілот та дослідник авіабезпеки, надлишок ручної поклажі суттєво затримує вильоти. За його словами, жорсткіші правила щодо ручної поклажі — не примха авіакомпаній, а питання безпеки.
Із понеділка, 2 лютого 2026 року, авіакомпанія Virgin Australia змінює правила перевезення ручної поклажі на внутрішніх рейсах. Пасажирам економкласу дозволять: одну стандартну сумку в багажній полиці вагою до 8 кг та один невеликий особистий предмет, що поміщається під сидінням.
Міжнародні перевізники також посилюють вимоги. Близько року тому Air Canada дозволила пасажирам із базовими тарифами на рейсах у Північній і Центральній Америці брати лише один особистий предмет.

Правила відрізняються

Для рейсів Qantas усередині Австралії діють такі варіанти ручної поклажі:
  • один особистий предмет і одна стандартна сумка до 10 кг;
  • або дві менші сумки, кожна до 10 кг, але загальною вагою не більше 14 кг;
  • або невелика сумка плюс чохол для одягу — також із загальним лімітом 14 кг.
  • Лоукостер Jetstar має ще суворіші вимоги: загальна вага ручної поклажі — не більше 7 кг на два предмети.

Чому вага пасажирів і багажу має значення

За словами експерта, кожен літак має максимальну злітну вагу, яку перевищувати заборонено. Вона включає: вагу самого літака; паливо; запаси їжі та напоїв; вантаж; екіпаж; пасажирів і весь багаж.
Зареєстрований багаж зважують під час здачі, але з ручною поклажею все складніше.
На невеликих літаках із менш ніж сімома пасажирами використовують реальні показники ваги — людей зважують разом із багажем. На великих маршрутах дозволено користуватися середньостатистичною вагою пасажира.
У 1998 році вона становила 77 кг. Сьогодні для літаків типу Boeing 737 стандартна вага: чоловіків — 81,8 кг; жінок — 66,7 кг; ручна поклажа — 7 кг на пасажира.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems