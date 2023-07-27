Правила і податки для підприємців: підписано закон № 8401 — Finance.ua

Правила і податки для підприємців: підписано закон № 8401 Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Правила і податки для підприємців: підписано закон № 8401

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений наприкінці червня законопроєкт про скасування єдиного податку 2% і часткове зняття мораторію на перевірки бізнесу.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Законопроєкт 8401 став законом. Користуйтеся», — написав Гетманцев у Telegram.

Основні положення закону:

скасування спеціального режиму єдиного податку зі ставкою 2% від суми доходу з 1 серпня;

скасування права на звільнення ФОП першої та другої груп від сплати єдиного податку (крім прифронтових територій);

часткове відновлення документальних перевірок — для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг;

відновлення штрафів за порушення податкового законодавства і порядку використання касових апаратів (РРО/ПРРО) з 1 жовтня. Водночас встановлюється зменшений розмір штрафних санкцій (25% та 50% вартості товару замість 100% і 150% відповідно) за незастосування РРО (до закінчення воєнного стану, але не довше ніж до 1 серпня 2025 року).

Повний текст законопроєкту доступний на сайті парламенту.

Закон набирає чинності з 1 серпня 2023 року.

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borgexpert За матеріалами:

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