Правоохоронці отримають доступ до заявок на перетин кордону в системі "Шлях": у чому причина — Finance.ua
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Правоохоронці отримають доступ до заявок на перетин кордону в системі "Шлях": у чому причина

Казна та Політика
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Правоохоронці отримають доступ до заявок на перетин кордону в системі "Шлях": у чому причина
Правоохоронці отримають доступ до заявок на перетин кордону в системі "Шлях": у чому причина
Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) відкриває правоохоронцям доступ до заявок на перетин кордону в системі «Шлях». Це рішення прийнято в рамках боротьби з корупцією.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
«Уже впродовж найближчих 10 днів детективи Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції та інших правоохоронних органів отримають доступ до заявок в системі «Шлях», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до цього Укртрансбезпека надавала інформацію щодо заявок виключно за запитом від правоохоронних органів. Зокрема, з квітня 2022 року Укртрансбезпека надала інформацію стосовно 218 запитів від правоохоронних органів щодо громадян призивного віку.
За таких умов дані могли оброблятися протягом декількох днів. Відкриття доступу для правоохоронців дозволить обробляти дані за лічені хвилини.
Нагадаємо, з березня 2022 року ліцензовані перевізники, органи влади різних рівнів можуть подати заявки на право перетину державного кордону України через систему «Шлях». Йдеться про можливість виїзду водіїв вантажівок та волонтерів призовного віку.

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