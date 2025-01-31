ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» за минулий рік відремонтувало та реконструювало 797 енергооб’єктів — Finance.ua
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ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» за минулий рік відремонтувало та реконструювало 797 енергооб’єктів

Казна та Політика
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ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» за минулий рік відремонтувало та реконструювало 797 енергооб’єктів
ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» за минулий рік відремонтувало та реконструювало 797 енергооб’єктів
ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» за минулий рік відремонтувало та реконструювало 797 енергооб’єктів та 62 км ліній електропередачі та виконало 5 тис. ремонтів кабельних ліній, вклавши у ці проєкти майже 1 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті компанії у середу.
Як зазначили у товаристві, щоб попередити можливі аварії, фахівці «ДТЕК Київські електромережі» проводили регламентні та протиаварійні заходи, зокрема, відремонтували понад 46 км ліній електропередачі та 731 енергооб’єкт, а також розчистили від чагарників понад 158 км трас під лініями електропередачі, щоб попередити обрив проводів через негоду.
«ДТЕК Київські електромережі» у 2024 році реконструював одну високовольтну підстанцію, вісім розподільчих пунктів, 44 трансформаторні пункти та 15 кілометрів кабельних мереж. Окрім того, компанія технічно переоснастила 13 високовольтних підстанцій.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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