Прага передає сотні одиниць обладнання, щоб забезпечувати тепло і світло для Києва й Миколаєва — Finance.ua
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Прага передає сотні одиниць обладнання, щоб забезпечувати тепло і світло для Києва й Миколаєва

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Прага передає сотні одиниць обладання для того, щоб допомогти забезпечувати світло й тепло у Києві та Миколаєві на час, поки інфраструктуру відновлюють після ракетних ударів рф, а також обладнання для медичних установ.
Про це повідомив у своєму Twitter мер Праги Зденек Гржиб, пише «Європейська правда».
«Ми відправляємо пакет допомоги від Праги тим, хто потерпає від скоюваного росією геноциду українців. Це 626 обігрівачів — 400 для Києва, 226 для Миколаєва, і 18 агрегатів — 10 для Києва, 8 для Миколаєва, а також медичне обладнання на 22 млн чеських крон для Центру громадського здоров’я та Міністерства охорони здоров’я... Ми будемо підтримувати Україну до її перемоги, і далі — під час повоєнної відбудови. Не можна поступатися злу», — написав він.
Майже одночасно Франція оголосила, що передає в Україну 100 потужних генераторів.
Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу «Генератори надії», метою якої є збір генераторів для України у великих обсягах.
Україна й до останнього масштабного ракетного удару по інфраструктурі отримувала генератори від країн Європи. Як повідомляли в уряді на початку листопада, на той час Україна отримала загалом близько 500 генераторів від 17 країн ЄС.
За матеріалами:
Економічна Правда
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