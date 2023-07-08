Працівники з усього світу масово обирають криптовалюти для отримання зарплатні — Finance.ua

Працівники з усього світу масово обирають криптовалюти для отримання зарплатні Сьогодні 05:13 — Криптовалюта

Працівники з усього світу масово обирають криптовалюти для отримання зарплатні

Політична та економічна напруга в усьому світі змушує працівників різних галузей обирати криптовалюту як спосіб отримання зарплатні. Таким чином люди сподіваються застрахувати свої кошти від усіх видів нестабільності.

Про це наголосив співзасновник та гендиректор goLance Майкл Брукс.

Серед факторів, які спровокували різке зростання виплати зарплат у криптовалютах, Брукс виділив визнання цифрових активів законними способами оплати, зростання освіченості користувачів у галузі блокчейну та нові технологічні розробки.

«Деякі регіони, які переживають політичну нестабільність, гіперінфляцію або проблеми у фінансовій системі, використовують криптовалюти як альтернативний засіб здійснення транзакцій», — наголосив Майкл Брукс.

За словами гендиректора goLance, у 2021 році goLance зробила менш як 5% виплат у криптовалюті для співробітників, 10% - у 2022 році та, як очікується, 17% - у 2023 році.

noworries За матеріалами:

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