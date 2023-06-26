Працівникам польських Biedronka у липні підвищать зарплати: хто і скільки отримуватиме — Finance.ua

Працівникам польських Biedronka у липні підвищать зарплати: хто і скільки отримуватиме Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Працівникам польських Biedronka у липні підвищать зарплати: хто і скільки отримуватиме

З липня 2023 року мережа супермаркетів Biedronka у Польщі підвищить зарплати приблизно 60 тисячам своїх працівників. А це понад 75% від загального штату компанії.

Про це повідомляє PAP

Підвищення заробітної плати буде продовженням процесу збільшення, на який Biedronka виділяла приблизно 650 мільйонів злотих щорічно.

Хто отримає підвищення та які суми?

На підвищення заробітної плати у Biedronka можуть претендувати люди, які працюють на посадах:

касира,

продавця-касира,

працівника магазину,

заступника завідувача магазина.

Підвищення заробітної плати отримають також бригади 17 розподільних пунктів мережі.

Так, з липня 2023 року касир-продавець, який починає працювати в мережі, зароблятиме від 4 050 до 4 400 злотих брутто, а якщо він має стаж понад три роки, то від 4 200 до 4 650 злотих брутто.

Працівники розподільчих центрів Biedronka також отримають підвищення зарплати. Робітник складу з найменшим стажем зможе розраховувати на 4 400 — 4 700 злотих брутто, а адміністративно-складський інспектор — на 5 050 — 5 350 злотих брутто. Водночас через три роки ці ставки збільшаться до 4 850 — 5 150 злотих і 5 350 — 5 650 злотих відповідно.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року мінімальна оплата праці в Польщі становить 3 490 злотих за місяць і 22,80 злотих за годину роботи. А вже 1 липня вона дорівнюватиме 3 600 злотих за місяць і 23,50 злотих за годину.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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