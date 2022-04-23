Працевлаштування українських біженців у Польщі: скільки і де знайшли роботу — Finance.ua

77 тисяч громадян України розпочали роботу в Польщі за спеціальним законом, який дає спрощений доступ до ринку праці українським біженцям.
Половина з них виконує нескладну фізичну роботу — 47,5%.
Ще 14,1 % — працівники промислових підприємств,
10,3% працевлаштовані в сфері послуг і торгівлі,
8,5% — офісні працівники й 4% — спеціалісти.
Про це повідомляє аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Міністерства родини і соціальної політики Польщі.
Такий результат оцінюють у міністерстві як добрий, оскільки більшість приїжджих з України становлять діти, частина вже повернулася додому, а ще частина працює дистанційно з Польщі.
Найбільша кількість працевлаштованих — у промислово розвинених воєводствах: Мазовецькому з центром у Варшаві, Нижньосилезькому з центром у Вроцлаві, Малопольському з центром у Кракові й Поморському з центром у Гданську.
«Польський ринок праці поволі підлаштовується під поточну ситуацію і невідворотні зміни в міграції: українські чоловіки у найближчому часі до Польщі не повернуться, тому підприємства намагаються переорієнтувати виробничі процеси під жінок. За ці два воєнні місяці ми працевлаштували більше жінок, ніж чоловіків. В основному вони працюють на підприємствах харчової промисловості та логістичних складах з графіком, який дозволяє мати час для догляду за дітьми. Часто жінки свідомо обирають фізичну роботу, щоби мати можливість психологічно „переключитися“ після пережитих жахіть війни», — коментує директорка Департаменту рекрутації агенції Gremi Personal Анна Джоболда.
За словами експертки, наприкінці квітня-початку травня у Польщі стартує «високий сезон» у харчовому виробництві, торгівлі й логістиці, туризмі й HoReCa, який збільшить кількість вакансій для українських жінок.
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