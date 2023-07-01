Позашляховик OPEL повернеться в новому кузові — Finance.ua

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Позашляховик OPEL повернеться в новому кузові

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Позашляховик OPEL повернеться в новому кузові
Позашляховик OPEL повернеться в новому кузові
Наступної весни на Женевському автосалоні Opel представить нову Frontera. Ім'я першого позашляховика німецького бренду отримає наступник Crossland, якому не належить ні рама, ні механічний повний привід.
Найближчим родичем кросовера Frontera виявиться європейський Citroen C3 Aircross. Обидва повинні перейти на модернізовану платформу CMP, а значить, у лінійці з’явиться електрична версія, ймовірно, зі 156-сильним електромотором спереду та батареєю 54 кВт-год, що забезпечує запас ходу щонайменше на 400 км (WLTP).
Opel Frontera — культова модель 90-х років, яка стала першим позашляховиком Opel. По суті, це свого роду різновид японського всюдихода Isuzu Rodeo. Тепер позиціонування зміниться: наступник Crossland збереже форм-фактор кросовера з кузовом, що несе, а 3-дверна версія і позашляхова геометрія малоймовірні.
Офіційно Opel не підтвердив інформацію щодо відродження імені Frontera. Складання наступника Crossland здійснюватиметься на автозаводі у Словаччині. Більше подробиць з’явиться ближче до кінця року, а наступної осені нова модель дебютує на європейському ринку. Кілька років тому Opel Crossland надійшов до російських дилерів, але продажі моделі виявилися одиничними.
За матеріалами:
uamotors
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