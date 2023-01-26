Повоєнне відновлення українського енергосектору створює унікальні можливості для промисловців США та України — Finance.ua
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Повоєнне відновлення українського енергосектору створює унікальні можливості для промисловців США та України

Енергетика
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Cпільні проєкти України та США з відновлення енергосектору на принципах сталості посилять конкурентоспроможність промисловості обох держав.
На цьому наголосив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час конференції з промисловцями США щодо відбудови України. Участь у заході взяли представники Microsoft, Boeing, Cargill, General Electric, Coca-Cola, Siemens, U.S. Steel та ін.
Ярослав Демченков звернувся до найбільшої у США асоціації промисловців (National Association of Manufacturers), що представляє 14 тисяч компаній, та закликав брати участь у плануванні відновлення енергосектору України, який наразі зазнає систематичних обстрілів від російських окупантів.
«Енергетичний перехід, який буде прискореним після нашої перемоги, — це можливості для промисловців США, України та європейських країн нарощувати виробничий потенціал. Інвестиції в проєкти енергетичного переходу України є також інвестиціями у посилення енергетичної безпеки континенту. Запрошуємо американський бізнес заходити в Україну, і ми разом знайдемо проєкти для впровадження інноваційних рішень у сфері енергетики», — сказав Ярослав Демченков.
Окремо заступник міністра зупинився на планах повоєнного відновлення енергетичного сектору України. За його словами, Україна інвестуватиме у розвиток відновлюваних джерел енергії, атомну енергетику, проєкти децентралізації та посилення стійкості енергосистеми.
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«Партнери мають сфокусуватися на розвитку технологій та будівництві виробничих потужностей для енергетики майбутнього в Україні та країнах-союзниках. У ході зеленого енергетичного переходу наша мета розкрити енергетичний потенціал регіонів та посилити їх енергетичну стійкість. Це стане однією з кращих інвестицій у відбудову України», — сказав Ярослав Демченков та звернув увагу, що для успішності зеленого переходу важливо розвивати нові професійні навички у спеціалістів та відкривати компаніям на місцях можливості для реалізації спільних проєктів.
Урядовець також підкреслив, що однією з ключових умов для прискореного зеленого переходу є повна інтеграція енергетичних ринків України та ЄС.
«Поставки високовольтних трансформаторів — сьогодні найперший пріоритет для України. Однак, список потреб значно ширший, — сказав заступник міністра енергетики. — Виробництво нового обладнання потребує часу. Тому ми звертаємося до партнерів перевірити свої склади на наявність вже готового обладнання або того, що раніше використовувалося і яке можна якнайшвидше надіслати до України».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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