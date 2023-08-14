Повна електрифікація: розкрито подробиці нової Skoda Octavia 2026 (фото) — Finance.ua

Повна електрифікація: розкрито подробиці нової Skoda Octavia 2026 (фото) 14.08.2023, 00:49 — Технології&Авто

Повна електрифікація: розкрито подробиці нової Skoda Octavia 2026 (фото), Фото: Motor.es

Skoda почала розробку нового покоління Octavia. Модель дебютує у 2026 році і кардинально зміниться.

Про це розповіли на іспанському сайті Motor.es.

Нова Skoda Octavia стане електромобілем. Це буде одна з моделей нового електричного сімейства, які презентують у 2024−2026 роках. Раніше в Skoda опублікували один-єдиний рендер моделі, і на його основі іспанські дизайнери створили своє зображення Octavia.

Фото: Skoda

На рендерах показано універсал Skoda Octavia Combi, хоча в лінійці залишиться і ліфтбек. Його довжина становитиме близько 4,7 м. Дизайн витриманий у дусі концепт-кара Skoda Vision 7S, який презентував новий фірмовий стиль чеської марки. У авто тоненькі діодні фари і заглушка на місці радіаторної решітки.

Нова Skoda Octavia в кузові універсал буде просторішою за нинішню модель. Об'єм багажника авто становитиме щонайменше 600 л.

Електромобіль Skoda Octavia побудують на вдосконаленій платформі МЕВ+. Вона дасть змогу створювати електричні моделі із запасом ходу понад 500 км і швидкою зарядкою. Octavia запропонують із переднім і повним приводом.

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