Повітряне таксі VX4 розганяється до 325 км/год і може перевозити 4 пасажирів (фото) — Finance.ua

Повітряне таксі VX4 розганяється до 325 км/год і може перевозити 4 пасажирів (фото) Вчора 23:18 — Технології&Авто

Повітряне таксі VX4 розганяється до 325 км/год і може перевозити 4 пасажирів (фото)

Нещодавно відбувся перший політ прототипу повітряного таксі VX4 eVTOL із пілотом на борту. Модель було створено інженерами британської компанії Vertical Aerospace.

Апарат почнуть експлуатувати на комерційних рейсах з 2025 року, пише newatlas.com.

Аеротаксі VX4 здатне перевозити максимум 4 пасажирів і плюс одного пілота. Машина оснащена 8-ма великими пропелерами: 4-ма п’ятилопатевими, 4-ма чотирилопатевими гвинтами вздовж задньої частини кожного крила. При вертикальному зльоті та посадці всі гвинти спрямовані вгору, але передній ряд гвинтів спроектований таким чином, щоб забезпечити горизонтальну тягу для ефективного крейсерського польоту на крилі. Коли літак злітає, задні гвинти зупиняються і прибираються під крило.

У Vertical Aerospace заявляють, що апарат досягає швидкості 325 км/год. При цьому його запас ходу становить 161 км. eVTOL позиціонується як аеротаксі для поїздок містом. У компанії підкреслили, що вже отримали 1400 замовлень від авіакомпаній, туристичних і транспортних компаній та інших операторів. Електролітаки поставлять на конвеєр після того, як вони будуть сертифіковані.

Першим пілотом, який випробував VX4, став льотчик Джастін Пейнс. Позаяк це був прототип, то Пейнс довелося літати на висоті 15 м на невеликій швидкості. Але взагалі, інженери планують підняти апарат на висоту максимум 3000 м, і це станеться не раніше 2025 року.

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