Повернення оборонних закупівель у Prozorro заощадило бюджету ₴5 мільярдів — Мінекономіки Сьогодні 09:38

Повернення оборонних закупівель у Prozorro заощадило бюджету ₴5 мільярдів — Мінекономіки

Після того, як частину публічних закупівель Міністерства оборони України було повернуто до системи Prozorro, державний бюджет зекономив близько 5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Мені дуже хотілось би вірити, що перезавантаження Міноборони в тому числі буде стосуватися трансформацій, як саме вони проводять закупівлі. Ми вже бачимо позитивні тенденції. Десь із травня Міноборони почало повертати в Prozorro деякі свої закупівлі. Станом на зараз вони завершили приблизно 50 тендерів на загальну вартість 31 млрд грн з економією у 16%, а це близько 5 млрд грн», — пояснила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Вона також розповіла, що Мінекономіки пропонує створити центри компетенцій, які оцінюватимуть доцільність певних закупівель, зокрема, для потреб ЗСУ.

«У нас мають бути центри прийняття рішень, які беруть на себе відповідальність за те що і як ми купуємо. Розпорядники коштів мають разом з одержувачами розділяти відповідальність за ефективне витрачання коштів, і тому вони мають концентрувати у себе таку експертизу, фаховість і набагато ефективніше планувати», — зазначила Бігун.

За її словами, зараз кожен бюджетний заклад сам проводить такий саме тендер, як і всі інші - закуповують електроенергію, газ, послуги з прибирання тощо. Це означає, що одну й ту саму роботу виконують сотні, а інколи й тисячі суб'єктів. З цієї причини й виникає питання з точки зору KPI зробити результат більш продуктивним, і сам процес — більш ефективним. Процес закупівель потребує колосального ресурсу: люди, їхні зарплати, час тощо. Все це можна направити на більш потрібну роботу.

«Це завдання означає, що треба переглянути те, як ми роздаємо бюджет, як витрачаємо державні кошти, і спробувати, там, де це можливо, централізувати ці потреби. Якщо немає можливості централізувати потреби, хоча б варто централізувати формування вимог до закупівель (технічне завдання, проект договору тощо), щоб не було потреби кожному закладу, кожному юристу і відповідальному вигадувати власний договір», — акцентувала Бігун.

Для того щоб зменшити кількість сумнівних закупівель, була введена вимога до всіх замовників оприлюднювати обґрунтування незастосування конкурентних процедур.

«Наступним кроком ми хочемо по закупівлях запровадити, щоб потреби також публікували на Prozorro. Зараз ми маємо обґрунтувати незастосування конкурсу. А наступний крок — хочемо реалізувати функціонал, який би дозволяв замовнику пояснювати, чому вони це купують. На моє враження, це той еволюційний шлях, який дозволяє більш свідомо проводити закупівельні роботи і досягати кращого результату», — підсумувала Бігун.

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