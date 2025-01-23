Повернення легенди: Citroen може відродити свою найпопулярнішу модель у новому форматі — Finance.ua
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Повернення легенди: Citroen може відродити свою найпопулярнішу модель у новому форматі

Технології&Авто
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Повернення легенди: Citroen може відродити свою найпопулярнішу модель у новому форматі
Повернення легенди: Citroen може відродити свою найпопулярнішу модель у новому форматі
Знаменитий Citroen 2CV може повернутися на ринок. Культову компактну модель збираються відродити у форматі доступного електромобіля. Це стало відомо британському виданню Autocar.
Шеф-дизайнер Citroen П’єр Леклерк у коментарі виданню під час Брюссельського автосалону прямо не підтвердив повернення 2CV, проте натякнув, що бренд не відмовляється від ретро-дизайну.
Повернення легенди: Citroen може відродити свою найпопулярнішу модель у новому форматі
За даними Autocar, новий Citroen 2CV можуть презентувати в 2028 році — до 80-річного ювілею оригінальної моделі. Це буде компактна бюджетна модель, яка займе нішу між Citroen Ami та e-C3. Отже, її ціна складе приблизно 15−18 тис. євро, а основним конкурентом буде Dacia Spring.
Саме в Citroen e-C3 можуть запозичити для 2CV архітектуру Smart Car Platform. Для зниження собівартості електрокар отримає малопотужний мотор та невелику батарею. До того ж, він не отримає низку опцій, доступних для e-C3.
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Нагадаємо, що оригінальний Citroen 2CV випускали з 1948 по 1990 рік і всього зібрали понад 5 мільйонів авто. Це наймасовіша модель в історії марки.
Citroen 2CV вирізнявся простотою та невибагливістю. У різні роки його комплектували двоциліндровими двигунами потужністю від 9 до 29 сил.
За матеріалами:
Фокус
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