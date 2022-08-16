Повернення акцизу на пальне: експерти кажуть про можливість дефіциту бензину восени — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Повернення акцизу на пальне: експерти кажуть про можливість дефіциту бензину восени

Особисті фінанси
460
Подорожчання бензину та дизпального внаслідок повернення акцизу на пальне не буде, але діяти треба швидко, щоб не спровокувати черговий дефіцит палива.
Про це заявив аналітик консалтингової компанії «НафтоРинок» Олександр Сіренко, пише Forbes Україна.
Парламент має ухвалити це рішення якомога швидше, затягування може дестабілізувати ринок.
«Гравці будуть намагатися встигнути привезти якомога більше пального до запровадження акцизу», — зазначив він. Оскільки ринок зараз профіцитний, це, за його словами, приведе до падіння цін і заробітків трейдерів.
Імпортувати стане невигідно, і у в вересні—жовтні, коли сезонно зростає споживання, знову може повернутися дефіцит, вважає Сіренко. «Подібні рішення треба робити швидко і тихо», — каже він.
Втім Рада може проголосувати за законопроєкт до кінця серпня. Закон вступить у силу на наступний день після його публікації.
Як відомо, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон № 7137-д, який передбачав встановлення нульової ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ і зменшення ПДВ з 20-ти до 7%. Тоді ціни на пальне значно впали.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.