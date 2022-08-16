Повернення акцизу на пальне: експерти кажуть про можливість дефіциту бензину восени — Finance.ua

Повернення акцизу на пальне: експерти кажуть про можливість дефіциту бензину восени Вчора 21:21 — Особисті фінанси

Подорожчання бензину та дизпального внаслідок повернення акцизу на пальне не буде, але діяти треба швидко, щоб не спровокувати черговий дефіцит палива.

Про це заявив аналітик консалтингової компанії «НафтоРинок» Олександр Сіренко, пише Forbes Україна

Парламент має ухвалити це рішення якомога швидше, затягування може дестабілізувати ринок.

«Гравці будуть намагатися встигнути привезти якомога більше пального до запровадження акцизу», — зазначив він. Оскільки ринок зараз профіцитний, це, за його словами, приведе до падіння цін і заробітків трейдерів.

Імпортувати стане невигідно, і у в вересні—жовтні, коли сезонно зростає споживання, знову може повернутися дефіцит, вважає Сіренко. «Подібні рішення треба робити швидко і тихо», — каже він.

Втім Рада може проголосувати за законопроєкт до кінця серпня. Закон вступить у силу на наступний день після його публікації.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон № 7137-д, який передбачав встановлення нульової ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ і зменшення ПДВ з 20-ти до 7%. Тоді ціни на пальне значно впали.

УНІАН За матеріалами:

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