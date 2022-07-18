Потужності майнінгу Bitcoin впали на 27% через тимчасове припинення видобутку криптовалюти — Finance.ua

Потужності майнінгу Bitcoin впали на 27% через тимчасове припинення видобутку криптовалюти
Стало відомо, що потужності майнінгу Bitcoin впали на 27% — все через тимчасове припинення видобутку криптовалюти в Техасі, спричинене сильною спекою. Наразі хешрейт BTC скоротився до 159,41 екзахеш за секунду (EH/s).
Декілька днів тому найбільші криптовалютні майнери у штаті Техас повідомили про тимчасове припинення видобутку криптовалют через аномальну спеку цього літа. Так, нещодавно температура в Далласі перевищила 100°F (близько 37°C). Серед майнерів, які припинили свою роботу: Argo Blockchain PLC, Riot Blockchain, Core Scientific. Наразі не відомо, коли саме майнери зможуть відновити видобуток криптовалют.
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Раніше у червні мешканці Корсікани (округ Наварро, штат Техас) виступили з протестом через побудову найбільшого у світі об’єкту для майнінгу Bitcoin, компанією Riot Blockchain. Новий об’єкт буде на 30% більше, ніж існуючий майнінг-центр в Рокдейлі. Протестувальників непокоїть кількість води, яку підприємство використовуватиме для охолодження свого обладнання у той час, як округ часто стикається із посухами.
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