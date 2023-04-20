Потужна міжнародна підтримка допомогла українському енергосектору пройти складну зиму – Галущенко — Finance.ua

Потужна міжнародна підтримка допомогла українському енергосектору пройти складну зиму – Галущенко Сьогодні 12:33 — Енергетика

За час опалювального сезону 2022/2023, який супроводжувався регулярними російськими атаками на об’єкти української енергетичної інфраструктури, Міненерго провело сотні міжнародних зустрічей для координації зусиль з країнами-партнерами з підтримки енергосектору.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час пресконференції про підсумки опалювального сезону 2022/2023 року.

«Сьогодні у світі є величезна консолідація щодо допомоги українській енергетиці. Ми дуже цінуємо цю підтримку і дякуємо нашим партнерам за допомогу у вигляді обладнання, устаткування і внесків, які дозволяють закуповувати потрібні матеріали для якнайшвидшого відновлення енергооб’єктів», — зазначив він.

Очільник Міненерго відзначив особливу підтримку України єврокомісаркою з питань енергетики ЄС Кадрі Сімсон та міністеркою енергетики США Дженніфер Гренгольм.

Герман Галущенко також розповів, що при Міненерго було створено Консультативну раду високого рівня, до якої входять міністри енергетики країн-членів ЄС та міністр США.

«Після масованих обстрілів ми щоразу збирали цю раду, де я інформував колег про поточну ситуацію та наслідки для енергосистеми. Ми координувалися, де і як саме нам можуть допомогти інші країни для якнайшвидшого відновлення постраждалих об’єктів», — розповів він.

Міністр також нагадав, що на постійній основі працює Координаційна група G7+ з надання допомоги енергосектору України, яка була створена за ініціативи американських партнерів.

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Герман Галущенко відзначив, що ефективним механізмом залучення міжнародної допомоги є Фонд енергетичної підтримки України, створений при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. Ним за рахунок донорських внесків фінансуються закупівлі енергетичного обладнання та матеріалів, які спрямовуються енергетичним компаніям України для ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури. Загалом до Фонду вже надійшло понад 154 млн євро. Країнами-партнерами вже анонсовані і найближчим часом очікуються надходження до Фонду ще близько 42 млн євро.

Окрім цього, з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики Україна отримала від міжнародних партнерів 542 вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою близько 6,7 тисячі тонн. Устаткування було розподілено по всіх регіонах країни між енергокомпаніями, об’єкти яких зазнали пошкоджень і руйнувань.

Міністр наголосив і на важливій ролі створеного у Польщі енергетичного хабу rescEU, який акумулює гуманітарну допомогу з усієї Європи та швидко передає її в Україну.

«Ця екстрена та своєчасна підтримка міжнародних партнерів допомогла нам пройти важку зиму. В Україні також працює логістичний хаб, з якого швидко та безпечно доставляється необхідне енергетичне обладнання в регіони», — зазначив Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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