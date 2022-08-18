Посилки до Польщі стануть дешевшими — Finance.ua

Посилки до Польщі стануть дешевшими Вчора 10:13 — Особисті фінанси

Посилки до Польщі стануть дешевшими

Укрпошта та Пошта Польщі підписали меморандум, який дозволить зменшити тарифи на пересилання посилок та спростить механізм доставки відправлень.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook

Що передбачає підписаний меморандум:

ціни — до 15 вересня сторони підготують та підпишуть договір про взаємне зниження тарифів на пересилання посилок;

зручність — посилки можна буде відправити та отримати в усіх відділеннях Пошти Польської та Укрпошти;

якість та швидкість — сторони домовились опрацювати процеси обробки посилок так, щоб терміни доставки були в рази швидше. Укрпошта вже працює з УЗ та, з допомогою Міністерства інфраструктури, планує поставити частину посилок на «залізні рейки», щоб не втрачати час на кордоні.

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