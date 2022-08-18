Посилки до Польщі стануть дешевшими — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Посилки до Польщі стануть дешевшими

Особисті фінанси
410
Посилки до Польщі стануть дешевшими
Посилки до Польщі стануть дешевшими
Укрпошта та Пошта Польщі підписали меморандум, який дозволить зменшити тарифи на пересилання посилок та спростить механізм доставки відправлень.
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook.
Що передбачає підписаний меморандум:
  • ціни — до 15 вересня сторони підготують та підпишуть договір про взаємне зниження тарифів на пересилання посилок;
  • зручність — посилки можна буде відправити та отримати в усіх відділеннях Пошти Польської та Укрпошти;
  • якість та швидкість — сторони домовились опрацювати процеси обробки посилок так, щоб терміни доставки були в рази швидше. Укрпошта вже працює з УЗ та, з допомогою Міністерства інфраструктури, планує поставити частину посилок на «залізні рейки», щоб не втрачати час на кордоні.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.