Поставки російського газу через Україну 1 травня зростуть майже на 40% — Finance.ua
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Поставки російського газу через Україну 1 травня зростуть майже на 40%

Вчора 06:08Енергетика
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Номінація на прокачування газу рф в Європу на 1 травня становить 96,7 млн куб.м порівняно з 69,6 млн куб. м на 30 квітня, свідчать дані «Оператора ГТС України».
«Газпром» здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в штатному режимі, відповідно до підтверджених заявок європейських споживачів — 97,2 млн куб.м на 1 травня", — повідомив журналістам офіційний представник компанії Сергій Купріянов.
Європейські імпортери російського газу суттєво збільшили заявки на поставку палива «Газпрому», дочекавшись зниження контрактних цін. Більшість договорів мають прив’язку до ринкового індексу «на день вперед» — його значення в квітні було на рекордному рівні близько $1400 за тисячу кубометрів, а в травні знизилося до $1100.
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У квітні, як і раніше в січні поточного року, покупці мінімізували відбір газу за контрактами із зовнішніми постачальниками, намагаючись знайти дешевшу альтернативу на спотовому ринку. Наближення цін контрактів до котирувань споту автоматично збільшило імпортні заявки.
Ситуація з виробництвом електроенергії за рахунок відновлюваних джерел в Європі цього тижня помітно погіршилася. Минулого тижня (з 18 до 24 квітня) вітряки забезпечили в середньому 17% вироблення електроенергії по ЄС, а за шість днів цього тижня їх внесок — лише 8,8%, свідчать дані Асоціації WindEurope. На десять днів вперед в Європі очікується маловітряна або штильова погода, що не дає шансів на виправлення ситуації.
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Європа продовжує закачування газу в підземні сховища. Наразі резерви становлять 33%, зростання за останню добу — 0,26 процентного пункту, свідчать дані Асоціації Gas Infrastructure Europe. Поточний рівень запасів в ПСГ Європи відстає від середнього за п’ять років на 6 процентних пунктів. У квітні закачування стримувалося високими цінами на імпортний газ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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