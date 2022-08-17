Постачання до рф бюджетних смартфонів впали майже на 60% — Finance.ua

Постачання до рф бюджетних смартфонів впали майже на 60% Вчора 20:33

У першому півріччі 2022 року в росію ввезли 2,7 млн смартфонів вартістю нижче ніж 10 000 рублів — це на 56% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру холдингу GS Group.

При цьому постачання смартфонів вартістю від 10 000 до 30 000 рублів скоротилися на 24% (до 5,5 млн штук), а імпорт дорогих пристроїв впав на 38% (до 1,6 млн штук).

Загалом у першому півріччі до росії було поставлено 9,9 млн смартфонів, що на 38% менше від показника перших шести місяців 2021 року.

У загальному обсязі поставок телефони нижнього цінового сегмента займають 27% (роком раніше — 38%), середнього сегмента — 56% (рік тому — 46%), а частка верхнього збереглася і дорівнює 17%.

На думку аналітиків GS Group, імпорт недорогих смартфонів зменшився через вихід з російського ринку Samsung (на нього припадала третина сегмента) і скорочення майже вдвічі постачань китайських Xiaomi та Realme.

Джерело видання в одному з рітейлерів відзначило, що пристрої, які раніше коштували 10 000 рублів, зараз продаються за 15 000 рублів через подорожчання комплектуючих та глобальний дефіцит чипів.

Аналітик TelecomDaily Ілля Шатілін підкреслив, що в росії бюджетні смартфони подорожчали приблизно на 50% через курс рубля та логістичні обмеження.

Економічна Правда За матеріалами:

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