Постачання до рф бюджетних смартфонів впали майже на 60% — Finance.ua
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Постачання до рф бюджетних смартфонів впали майже на 60%

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У першому півріччі 2022 року в росію ввезли 2,7 млн смартфонів вартістю нижче ніж 10 000 рублів — це на 56% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це йдеться у звіті аналітичного центру холдингу GS Group.
При цьому постачання смартфонів вартістю від 10 000 до 30 000 рублів скоротилися на 24% (до 5,5 млн штук), а імпорт дорогих пристроїв впав на 38% (до 1,6 млн штук).
Загалом у першому півріччі до росії було поставлено 9,9 млн смартфонів, що на 38% менше від показника перших шести місяців 2021 року.
У загальному обсязі поставок телефони нижнього цінового сегмента займають 27% (роком раніше — 38%), середнього сегмента — 56% (рік тому — 46%), а частка верхнього збереглася і дорівнює 17%.
На думку аналітиків GS Group, імпорт недорогих смартфонів зменшився через вихід з російського ринку Samsung (на нього припадала третина сегмента) і скорочення майже вдвічі постачань китайських Xiaomi та Realme.
Джерело видання в одному з рітейлерів відзначило, що пристрої, які раніше коштували 10 000 рублів, зараз продаються за 15 000 рублів через подорожчання комплектуючих та глобальний дефіцит чипів.
Аналітик TelecomDaily Ілля Шатілін підкреслив, що в росії бюджетні смартфони подорожчали приблизно на 50% через курс рубля та логістичні обмеження.
За матеріалами:
Економічна Правда
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