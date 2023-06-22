Посли G7 підтримали формулу миру Зеленського — Finance.ua
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Посли G7 підтримали формулу миру Зеленського

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Посли G7 підтримали формулу миру Зеленського
Посли G7 підтримали формулу миру Зеленського
Посли G7 підтримали формулу миру, запропоновану в листопаді 2022 року президентом Володимиром Зеленським. Також вони вітають продовження Україною реформ
Про це йдеться в Twitter японського головування у групі послів країн «Групи семи».
«Посли G7 зустрілися з головою ОПУ Андрієм Єрмаком і підтвердили нашу підтримку зусиль Володимира Зеленського щодо просування всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до Статуту ООН. Також ми підтримуємо основні принципи, викладені у його формулі миру», — зазначили дипломати.
«У той час, як ми підтримуємо стійкість України проти агресії росії, ми також цінуємо зобов’язання України щодо продовження трансформаційних реформ, які зміцнюють Україну, підсилюють її безпеку та допомагають укріпити її демократію та майбутнє», — додали вони.
Президент Зеленський представив свою формулу миру в листопаді 2022 року. Вона налічує 10 пунктів, серед них повне виведення російських військ з України, повернення полонених і депортованих, протидія екоциду тощо.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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