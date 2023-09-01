Пошкоджені росією школи перебудують за новими стандартами — Finance.ua

Пошкоджені росією школи перебудують за новими стандартами Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Пошкоджені росією школи перебудують за новими стандартами

До вересня 2024 року пошкоджені через російську агресію школи пройдуть архітектурну трансформацію і будуть перебудовані під цінності Нової української школи.

Про це йшлося під час міжнародного воркшопу із відбудови шкіл, який відбувся у Києві.

Триденний воркшоп у Києві, організований українським урбан-бюро Big City Lab, є першим етапом проекту з відбудови пошкоджених війною шкіл.

За підсумками проведених зустрічей експерти сформують концепції, які будуть передані МОН для подальшого опрацювання, а згодом поширення на сотні шкіл по всій країні.

Під час події архітектори відвідали типові школи в Київській області. На їх основі буде розроблено рішення для реконструкції старих радянських освітніх закладів та відбудови зруйнованих війною шкіл по всій країні. Архітектурна трансформація освітніх закладів передбачає сучасний дизайн, наявність укриттів, створення безпечних функціональних просторів для навчання та комунікації дітей.

За підсумками проведених зустрічей експерти сформують концепції, які будуть передані МОН для подальшого опрацювання, а згодом поширення на сотні шкіл по всій країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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