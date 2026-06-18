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Посадовиці ЦНАПу оголосили підозру через переоформлення землі на 31 млн грн

Кримінал
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Поліцейські провели шість санкціонованих обшуків. Фото: https://npu.gov.ua/
Поліцейські провели шість санкціонованих обшуків. Фото: https://npu.gov.ua/
Посадовиці одного з центрів надання адміністративних послуг Київської області повідомили про підозру через незаконне переоформлення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в Бориспільському районі. Вона внесла зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зареєструвала право власності на земельну ділянку площею 9,1176 га на користь приватної структури.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Деталі схеми

Земельну ділянку поділили на 13 окремих земельних ділянок, що дало змогу приховати її походження та створити видимість законності набуття права власності.
За даними досудового розслідування, державна реєстраторка використала свій доступ до державного реєстру та без законних підстав зареєструвала право власності на земельну ділянку.

Обшуки у кількох містах Київщини

Поліцейські провели шість санкціонованих обшуків у Києві, Борисполі, Ірпені та Бориспільському районі Київської області. Слідчі дії відбулися за місцями проживання фігурантів, а також у приміщеннях, де могли зберігатися документи та інші докази незаконного переоформлення земельної ділянки.
Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документацію щодо набуття та реєстрації права власності на земельні ділянки, рукописні записи та інші носії інформації, які мають доказове значення для кримінального провадження.
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Державній реєстраторці повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняПоліціяСхемиЗловживання владою
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