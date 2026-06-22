Lego вимагає мільйон гривень від українського ФОПа через копії машинок

Данська компанія Lego ініціювала судовий процес проти українського ФОП, який продавав іграшкові конструктори через інтернет-магазин. Виробник вважає, що підприємець порушив права інтелектуальної власності.
У чому там проблема
Як пише Dev.ua, юристи Lego виявили, що на сайті українського інтернет-магазину podarok.in.ua нібито масово реалізовувалися конструктори, які повністю копіюють лінійку Lego TECHNIC.
За твердженням компанії, йдеться не лише про відтворення моделей, а й про використання упаковок, що незаконно копіюють захищений авторським правом дизайн оригінальної продукції данського бренду.
Господарський суд міста Києва ухвалою від 11 червня 2026 року відкрив провадження у справі. Розгляд відбуватиметься за правилами загального позовного провадження, а перше підготовче засідання призначене на 13 серпня 2026 року.
Український підприємець має 15 днів від моменту вручення ухвали, щоб подати відзив на позов. У разі невиконання цієї вимоги суд розглядатиме справу лише на підставі матеріалів, поданих компанією Lego.