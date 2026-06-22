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Lego вимагає мільйон гривень від українського ФОПа через копії машинок

Кримінал
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Lego вимагає мільйон гривень від українського ФОПа через копії машинок
Lego вимагає мільйон гривень від українського ФОПа через копії машинок
Данська компанія Lego ініціювала судовий процес проти українського ФОП, який продавав іграшкові конструктори через інтернет-магазин. Виробник вважає, що підприємець порушив права інтелектуальної власності.

У чому там проблема

Як пише Dev.ua, юристи Lego виявили, що на сайті українського інтернет-магазину podarok.in.ua нібито масово реалізовувалися конструктори, які повністю копіюють лінійку Lego TECHNIC.
За твердженням компанії, йдеться не лише про відтворення моделей, а й про використання упаковок, що незаконно копіюють захищений авторським правом дизайн оригінальної продукції данського бренду.
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У позовних матеріалах згадано п’ять дорогих моделей автомобільної серії, зокрема конструктори Porsche GT3 RS, Bugatti Chiron, Porsche 911 RSR, Land Rover Defender та Lamborghini Sian.

Фінансові вимоги та перебіг справи

Lego звернулася до суду з вимогою заборонити підприємцю використовувати дизайн коробок LEGO TECHNIC на вебресурсі та припинити подальший продаж відповідних товарів.
Також компанія наполягає на вилученні у ФОПа та утилізації всіх наявних примірників зазначених конструкторів.
З фінансового боку Lego вимагає стягнути компенсацію в розмірі 1 164 800 гривень.
Окремо позивач просить застосувати 10%-й штраф у сумі 116 480 гривень, який у разі задоволення позову має бути спрямований до державного бюджету України.
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Господарський суд міста Києва ухвалою від 11 червня 2026 року відкрив провадження у справі. Розгляд відбуватиметься за правилами загального позовного провадження, а перше підготовче засідання призначене на 13 серпня 2026 року.
Український підприємець має 15 днів від моменту вручення ухвали, щоб подати відзив на позов. У разі невиконання цієї вимоги суд розглядатиме справу лише на підставі матеріалів, поданих компанією Lego.
За матеріалами:
Діло
ФОП
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