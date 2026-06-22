На Закарпатті викрито схему наживи на поранених військових та особах з інвалідністю Сьогодні 15:12 — Кримінал

Викрито розкрадання бюджетних коштів призначених для людей з інвалідністю та військових, що втратили кінцівки на війні.

Про це пише прокуратура Закарпаття

Про підозру повідомлено виконувачу обов’язків керівника обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та його співучасниці.

За даними слідства, спільники налагодили механізм коли держава оплачувала протези та інші засоби реабілітації, яких люди фактично не отримували.

Серед щонайменше семи встановлених потерпілих — як цивільні люди з інвалідністю, так і українські захисники, які втратили кінцівки через поранення на фронті.

Як діяли

За схемою, потерпілих переконували заздалегідь підписати акти приймання-передачі, про нібито отримання ними протезів чи ортопедичних виробів. Після цього під різними приводами передачу виробів відкладали.

В окремих випадках протези взагалі не виготовлялися, однак у документах усе виглядало бездоганно: виріб нібито видано, людина нібито забезпечена необхідною допомогою.

Саме ці документи надалі ставали підставою для перерахування бюджетних коштів постачальнику. Таким чином держава оплачувала засоби реабілітації, яких окремі люди фактично так і не отримали. Окрім того, через «документальне» забезпечення необхідним, люди позбавлялись можливості отримати їх у загальному порядку в інших відповідних установах.

Сума збитків

Ао підтвердженим епізодам складає майже 600 тисяч гривень. Кошти спільники ділили 50 на 50 між собою.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та перевіряють інші випадки можливого привласнення коштів, виділених на реабілітацію людей з інвалідністю та військових.

Посадовцю Фонду інкриміновано розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Дії співучасниці кваліфіковані як сприяння розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 — ч. 4 ст. 191 КК України).

Яке покарання

Максимальна санкція інкримінованих статей передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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