Посадовцям дозволили не декларувати кошти на благодійність — Finance.ua
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Посадовцям дозволили не декларувати кошти на благодійність

15.06.2022, 19:45Казна та Політика
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Посадовці та члени їх сімей можуть не декларувати кошти, отримані від інших осіб для допомоги армії чи постраждалим від війни.
Про це йдеться у роз’ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції.
«Кошти, отримані з 24.02.2022, які були перераховані на ваш рахунок чи рахунок члена вашої родини для збору на потреби армії чи осіб постраждалих від війни, не потрібно декларувати. Також не потрібно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані», — йдеться у повідомленні.
НАЗК зазначає, що не вважатиме такі надходження доходами декларантів та членів їх сімей.

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«Хоча в декларації зазначаються відомості про доходи, які суб’єкт декларування або члени його сім’ї отримали впродовж звітного періоду, отримані для таких цілей кошти не є особистим доходом декларанта та члена його сім’ї, а натомість є проявом єдності та згуртованості українського народу в боротьбі з рашистськими загарбниками. Тому такі кошти не підлягають відображенню в декларації та повідомленні про суттєві зміни у майновому стані», — додали в Нацагентстві.
Водночас в НАЗК нагадали, що подавати декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані можна ще 3 місяці після закінчення воєнних дій.
За матеріалами: Finance.ua
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