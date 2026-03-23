0 800 307 555
ПАРТНЕРСЬКА

POS-термінал за 23 хвилини: в Україні з’явилося нове еквайрингове рішення

POS-термінал за 23 хвилини: в Україні з’явилося нове еквайрингове рішення
POS-термінал за 23 хвилини: в Україні з’явилося нове еквайрингове рішення
Райффайзен Банк запускає для підприємців експрес-сервіс для приймання безготівкових платежів
Райффайзен Банк представив новий еквайринговий сервіс: відтепер отримати POS-термінал у банку можна лише за 23 хвилини. Запуск сервісу став можливим за підтримки компанії Mastercard.
Нове рішення відповідає запиту малого та середнього бізнесу на швидкість і простоту. Коли підприємець відкриває новий бізнес або масштабує вже наявний, кожен день без можливості приймати безготівкові платежі — це втрачені клієнти.
Якщо раніше підключення терміналу займало в середньому до 72 годин, тепер підприємець може отримати термінал одразу у відділенні або замовити його онлайн через застосунок MyRaif.
«Ми подивилися на процес очима клієнта і прибрали все зайве. Бізнесу не потрібні складні процедури, йому потрібен інструмент, який доступний тут і зараз», — зазначає Євген Васильцов, директор департаменту еквайрингу Райффайзен Банку.
Банк робить ставку не лише на швидкість, а й на інші переваги надання послуг торгового еквайрингу. Підприємці отримують сучасні Android-термінали, що можуть працювати навіть під час перебоїв з електроенергією, швидке зарахування коштів уже наступного дня та інтегрований ПРРО без додаткових складних налаштувань та інші переваги.
Отримати POS-термінал можна двома способами:
• звернутися у будь-яке відділення Райфу та отримати термінал протягом 23 хвилин;
• або подати заявку онлайн через застосунок MyRaif
Таким чином, еквайринг перестав бути окремим тривалим етапом у запуску бізнесу і став частиною швидкого старту.
Детальніше про торговий еквайринг Райффайзен Банку — на сайті банку.
За матеріалами:
Райффайзен Банк
