POS-термінал за 23 хвилини: в Україні з’явилося нове еквайрингове рішення

Райффайзен Банк запускає для підприємців експрес-сервіс для приймання безготівкових платежів

Райффайзен Банк представив новий еквайринговий сервіс: відтепер отримати POS-термінал у банку можна лише за 23 хвилини. Запуск сервісу став можливим за підтримки компанії Mastercard.

Нове рішення відповідає запиту малого та середнього бізнесу на швидкість і простоту. Коли підприємець відкриває новий бізнес або масштабує вже наявний, кожен день без можливості приймати безготівкові платежі — це втрачені клієнти.

Якщо раніше підключення терміналу займало в середньому до 72 годин, тепер підприємець може отримати термінал одразу у відділенні або замовити його онлайн через застосунок MyRaif.

«Ми подивилися на процес очима клієнта і прибрали все зайве. Бізнесу не потрібні складні процедури, йому потрібен інструмент, який доступний тут і зараз», — зазначає Євген Васильцов, директор департаменту еквайрингу Райффайзен Банку.

Банк робить ставку не лише на швидкість, а й на інші переваги надання послуг торгового еквайрингу. Підприємці отримують сучасні Android-термінали, що можуть працювати навіть під час перебоїв з електроенергією, швидке зарахування коштів уже наступного дня та інтегрований ПРРО без додаткових складних налаштувань та інші переваги.

Отримати POS-термінал можна двома способами:

• звернутися у будь-яке відділення Райфу та отримати термінал протягом 23 хвилин;

• або подати заявку онлайн через застосунок MyRaif

Таким чином, еквайринг перестав бути окремим тривалим етапом у запуску бізнесу і став частиною швидкого старту.

Детальніше про торговий еквайринг Райффайзен Банку — на сайті банку

Райффайзен Банк

