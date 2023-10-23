Португалія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: нові терміни — Finance.ua

Португалія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: нові терміни Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Португальський уряд прийняв рішення продовжити термін тимчасового захисту для українських біженців.

Розповідаємо, як довго громадяни України зможуть перебувати у Португалії.

На який термін Португалія продовжила дію тимчасового захисту для українців?

Уряд країни пролонгував прихисток біженців з України на додаткові 6 місяців. Таке рішення дозволить українцям залишатися та користуватися підтримкою Португалії до 24 березня 2024 року.

Як відомо, перша ініціатива надавати тимчасовий захист біженцям з України була введена на рік, а потім двічі продовжувалася ще на 6 місяців.

Скільки біженців з України перебувають у Португалії?

Наразі в Португалії проживає понад 56 тисяч українців.

Згідно з даними Євростату , найбільше громадян України проживає у муніципалітетах, таких як Лісабон (понад 12 тисяч осіб), Кашкайш (понад 3 тисячі), Порту (майже 3 тисячі українців), Сінтра (близько 2 тисяч), і Албуфейра (майже 1,5 тисячі українців).

Проте влітку в Португалії було зафіксовано значний відтік українських біженців, і понад 4 тисячі осіб виїхали з країни.

Спостереження показали, що ця тенденція особливо стосується жінок і дітей, які обирають повертатися до України через труднощі з пошуком житла, високі ціни на оренду, і проблеми з працевлаштуванням.

Деякі українці вибирають інші європейські країни, такі як Німеччина або Швейцарія, у пошуках кращих умов для життя.

Що дає тимчасовий захист українцям у Португалії?

Завдяки відповідному статусу українці отримують соціальну допомогу в країні, яка становить приблизно 200 євро на місяць для дорослих та 100 євро на дитину. Однак ці виплати доступні лише для тих, хто не має інших джерел доходу.

Деталі про матеріальну підтримку українців можна знайти на вебсайті Соціальної служби Португалії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.