Портрет українського QA-інженера: скільки заробляє, що мотивує в роботі та як відпочиває — Finance.ua

Портрет українського QA-інженера: скільки заробляє, що мотивує в роботі та як відпочиває
IT-рекрутингова агенція Netpeak Talent, що входить до групи IT-компаній Netpeak Group, провела дослідження портрета сучасних українських QA-інженерів. Рекрутери вирішили розібратися, скільки QA-інженери заробляють, що найбільше їх мотивує або демотивує, та як проводять вільний час.
Дослідження Netpeak Group Space проводили в листопаді 2023 року, у рамках якого було опитано 163 QA-спеціаліст, де 64% (105 респондентів) склали чоловіки та 36% — жінки (58 респонденток). Більшість учасників опитування (78%) були молодшими за 34 роки, пише Dev.ua.
Зарплати
Рівень зарплати прямо залежить від рівня фаховості працівника:
- медіана зарплати спеціалістів Junior рівня (Junior, Strong Junior/Junior+, Pre-Middle) становить $1 075 (за даними 52 відповідей респондентів),
- медіана зарплати спеціалістів Middle (Middle, Strong Middle) — $1 950 (77), Senior — $3 500 (19).
Мотиваційні фактори
Найбільше респондентів мотивує рівень зарплатні (88%) та професійне зростання (67%). Також у ТОП-5 мотиваційних факторів входять гнучкий графік (56%), відкрита та доброзичлива корпоративна культура (39%) та ефективне керівництво (30%).
Демотиваційні фактори
Щодо факторів, які демотивують, учасники дослідження зазначили такі, як недостатній рівень заробітної плати (74%), відсутність професійного зростання (52%) та некомпетентне управління компанією (47%).
Також у ТОП-5 демотиваційних факторів входять відсутність балансу між роботою та особистим життям (37%) та відсутність дружньої корпоративної культури (34%).
Вільний час та інтереси
У вільний від роботи час QA-спеціалісти віддають перевагу перегляду фільмів, читанню книг, тренуванням у спортзалі, відеоіграм та прогулянкам на свіжому повітрі.
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