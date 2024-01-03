Портрет українського QA-інженера: скільки заробляє, що мотивує в роботі та як відпочиває — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Портрет українського QA-інженера: скільки заробляє, що мотивує в роботі та як відпочиває

Особисті фінанси
204
Портрет українського QA-інженера: скільки заробляє, що мотивує в роботі та як відпочиває
Портрет українського QA-інженера: скільки заробляє, що мотивує в роботі та як відпочиває
IT-рекрутингова агенція Netpeak Talent, що входить до групи IT-компаній Netpeak Group, провела дослідження портрета сучасних українських QA-інженерів. Рекрутери вирішили розібратися, скільки QA-інженери заробляють, що найбільше їх мотивує або демотивує, та як проводять вільний час.
Дослідження Netpeak Group Space проводили в листопаді 2023 року, у рамках якого було опитано 163 QA-спеціаліст, де 64% (105 респондентів) склали чоловіки та 36% — жінки (58 респонденток). Більшість учасників опитування (78%) були молодшими за 34 роки, пише Dev.ua.

Зарплати

Рівень зарплати прямо залежить від рівня фаховості працівника:
  • медіана зарплати спеціалістів Junior рівня (Junior, Strong Junior/Junior+, Pre-Middle) становить $1 075 (за даними 52 відповідей респондентів),
  • медіана зарплати спеціалістів Middle (Middle, Strong Middle) — $1 950 (77), Senior — $3 500 (19).
Портрет українського QA-інженера: скільки заробляє, що мотивує в роботі та як відпочиває

Мотиваційні фактори

Найбільше респондентів мотивує рівень зарплатні (88%) та професійне зростання (67%). Також у ТОП-5 мотиваційних факторів входять гнучкий графік (56%), відкрита та доброзичлива корпоративна культура (39%) та ефективне керівництво (30%).
Портрет українського QA-інженера: скільки заробляє, що мотивує в роботі та як відпочиває

Демотиваційні фактори

Щодо факторів, які демотивують, учасники дослідження зазначили такі, як недостатній рівень заробітної плати (74%), відсутність професійного зростання (52%) та некомпетентне управління компанією (47%).
Портрет українського QA-інженера: скільки заробляє, що мотивує в роботі та як відпочиває
Також у ТОП-5 демотиваційних факторів входять відсутність балансу між роботою та особистим життям (37%) та відсутність дружньої корпоративної культури (34%).

Вільний час та інтереси

У вільний від роботи час QA-спеціалісти віддають перевагу перегляду фільмів, читанню книг, тренуванням у спортзалі, відеоіграм та прогулянкам на свіжому повітрі.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.