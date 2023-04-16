Porsche проектує гіперкар з акумулятором нового покоління — Finance.ua

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Porsche проектує гіперкар з акумулятором нового покоління

Технології&Авто
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Porsche проектує гіперкар з акумулятором нового покоління
Porsche проектує гіперкар з акумулятором нового покоління
Porsche був одним з перших автовиробників, який продемонстрував, що гібриди можуть бути захоплюючими, випустивши 918 Spyder. Минуло майже десять років з моменту офіційного дебюту серійної версії, але це не означає, що незабаром з’явиться наступник.
Розмовляючи з Motor Trend, член виконавчої ради Porsche R&D припустив, що новий гіперкар буде готовий лише ближче до кінця десятиліття. Майкл Штайнер сказав, що ведеться робота над батареями наступного покоління, розробленими спільно з дочірньою компанією Cellforce Group, і технологія буде продемонстрована протягом наступних двох років. Це буде попередній перегляд нових комірок, які ввійдуть в електромобілі компанії, але для високопродуктивного додатка буде потрібно більше роботи.
«І коли ми будемо достатньо хороші з точки зору об’ємної щільності енергії, що дуже важливо для суперкарів, тоді може з’явитися шанс показати, що можна зробити на дорозі, дозвольте мені сказати, що [продуктивність] наближена до гоночної» — заявив Майкл Штайнер.
Незрозуміло, чи буде заміна 918 Spyder чистим EV, чи він все ще матиме двигун внутрішнього згоряння, який є частиною гібридної трансмісії. У будь-якому випадку очікуйте, що гіперкар буде електрифікований.
Тим часом Porsche завершує випробування Macan EV, який має вийти у 2024 році. 718 Boxster/Cayman перетвориться на дует електричних спортивних автомобілів у 2025 році, а Cayenne наступного покоління вже анонсовано як електричну модель. За ним, ймовірно, близько 2027 року з’явиться трирядний більший електричний позашляховик.
За матеріалами:
Телеканал 24
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