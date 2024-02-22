Porsche Design випустила найтонший смартфон у світі — Finance.ua
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Porsche Design випустила найтонший смартфон у світі

Технології&Авто
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Porsche Design випустила найтонший смартфон у світі
Porsche Design випустила найтонший смартфон у світі
Студія Porsche Design та техногігант Honor представили нову варіацію двоекранного Honor Magic V2, яку назвали RSR. Вона отримала особливий дизайн від Porsche, що відсилає до автоспорту, та покращені характеристики.
Продажі в Китаї почалися вже минулого місяця: за девайс просять понад 2,2 тисячі доларів. На інших ринках вартість, ймовірно, буде ще вищою.
Porsche Design випустила найтонший смартфон у світі
Для Honor Magic V2 RSR у Porsche Design створили новий корпус із вираженою лінією по центру, що відсилає до форми капота 911, та трапецієподібною титановою рамкою для блоку камер. Темно-сірий колір Agate Grey запозичили з палітри Porsche.
У Honor стверджують, що телефон більш стійкий до подряпин завдяки застосуванню першому в галузі нанокристалічного покриття. Маса становить мінімальні для галузі 234 грами, а товщина — 9,9 міліметра. У Magic V2 два OLED-екрани — основний 7,92-дюймовий, здатний відобразити 1,07 мільярда кольорів, і зовнішній 6,43-дюймовий.
Porsche Design випустила найтонший смартфон у світі
Для особливої версії смартфона в Honor допрацювали і камери: у нього 50-мегапіксельна основна камера, надширококутна тієї ж роздільної здатності та телеоб'єктив на 20 мегапікселів.
Працює V2 на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. У RSR 16 ГБ оперативної пам’яті та терабайт, вбудованої замість 512 гігабайт у стандартної версії.
Porsche Design випустила найтонший смартфон у світі
За матеріалами:
Телеканал 24
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