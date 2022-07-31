Попит на короткострокову оренду житла у Європі зріс на 64,4% — Finance.ua

Попит на короткострокову оренду житла у Європі зріс на 64,4% Вчора 17:06 — Нерухомість

Попит на короткострокову оренду житла у Європі зріс на 64,4%

У другому кварталі 2022 року попит на короткострокову оренду в Європі зріс на 64,4% у порівнянні з червнем 2021 року та на 5,2% у порівнянні з червнем доковідного 2019-го року.

Про це пишуть аналітики із платформи AirDNA. За їхніми даними, середня заповнюваність об’єктів нині становить 58,2%. Що важливо — цей показник зростає уже 9 місяців поспіль.

Водночас збільшився і виторг власників житла. На платформі вказано, що цьогоріч вони заробляють на 60,2% більше у порівняні з червнем минулого року.

Як змінився попит на короткострокову оренду

Найбільше річне зростання попиту на короткострокову оренду серед європейських країн продемонстрували:

Хорватія (+131,8%),

Норвегія (+117%),

Греція (+99,6%).

Найменше попит зростав у:

Фінляндії (+27,4%),

Великій Британії (+29%),

Нідерландах (+34%).

У порівнянні з червнем 2019 року найбільшого зростання попиту досягли: Греція (+27,2%), Німеччина (+26,1%), Франція (+17,5%). Найслабший попит у порівнянні з 2019 роком спостерігався у Чехії (-39,4%), Угорщині (-30,3%) та Ірландії (-26,8%).

Добові орендні ставки

Середні добові орендні ставки продовжили зростати у порівнянні з червнем 2021 року у 13 країнах. Найбільше вони піднялися у річному обчисленні у:

Польщі (+17,9%),

Данії (+14,4%),

Чехії (+8,9%).

Тим часом найбільше зниження ставок у порівнянні з минулим роком показали:

Фінляндія (-17,6%),

Австрія (-13,1%),

Швеція (-7,8%).

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