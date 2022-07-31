Попит на короткострокову оренду житла у Європі зріс на 64,4% — Finance.ua

Попит на короткострокову оренду житла у Європі зріс на 64,4%
У другому кварталі 2022 року попит на короткострокову оренду в Європі зріс на 64,4% у порівнянні з червнем 2021 року та на 5,2% у порівнянні з червнем доковідного 2019-го року.
Про це пишуть аналітики із платформи AirDNA. За їхніми даними, середня заповнюваність об’єктів нині становить 58,2%. Що важливо — цей показник зростає уже 9 місяців поспіль.
Водночас збільшився і виторг власників житла. На платформі вказано, що цьогоріч вони заробляють на 60,2% більше у порівняні з червнем минулого року.
Як змінився попит на короткострокову оренду
Найбільше річне зростання попиту на короткострокову оренду серед європейських країн продемонстрували:
- Хорватія (+131,8%),
- Норвегія (+117%),
- Греція (+99,6%).
Найменше попит зростав у:
- Фінляндії (+27,4%),
- Великій Британії (+29%),
- Нідерландах (+34%).
У порівнянні з червнем 2019 року найбільшого зростання попиту досягли: Греція (+27,2%), Німеччина (+26,1%), Франція (+17,5%). Найслабший попит у порівнянні з 2019 роком спостерігався у Чехії (-39,4%), Угорщині (-30,3%) та Ірландії (-26,8%).
Добові орендні ставки
Середні добові орендні ставки продовжили зростати у порівнянні з червнем 2021 року у 13 країнах. Найбільше вони піднялися у річному обчисленні у:
- Польщі (+17,9%),
- Данії (+14,4%),
- Чехії (+8,9%).
Тим часом найбільше зниження ставок у порівнянні з минулим роком показали:
- Фінляндія (-17,6%),
- Австрія (-13,1%),
- Швеція (-7,8%).
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