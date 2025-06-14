Попит на імпортовані електрокари зріс: 10 найпопулярніших моделей травня — Finance.ua
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Попит на імпортовані електрокари зріс: 10 найпопулярніших моделей травня

Технології&Авто
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Попит на імпортовані електрокари зріс: 10 найпопулярніших моделей травня
Попит на імпортовані електрокари зріс: 10 найпопулярніших моделей травня
У травні український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. У порівнянні з травнем 2024 року, попит на імпортовані електрички зріс на 40%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що середній вік таких авто становив — 5 років.
Загалом від початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом.
Це на 30% більше, ніж за аналогічний період торік.
ТОП-10 моделей електромобілів травня:
  • Tesla Model Y — 544 од.
  • Nissan Leaf — 515 од.
  • Tesla Model 3 — 467 од.
  • Kia Niro EV — 322 од.
  • Hyundai Kona Electric — 265 од.
  • Chevrolet Bolt — 218 од.
  • Volkswagen e-Golf — 211 од.
  • Renault Zoe — 204 од.
  • Tesla Model S — 180 од.
  • Audi E-Tron Sportback — 131 од.
Нагадаємо, за даними МВС, за перші п’ять місяців 2025 року громадяни зареєстрували 37 281 легкове авто, що приводиться в рух електричним двигуном.
Всього в Україні їх зареєстровано — 160 722.
За матеріалами:
Finance.ua
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