Попит на імпортовані електрокари зріс: 10 найпопулярніших моделей травня — Finance.ua

Попит на імпортовані електрокари зріс: 10 найпопулярніших моделей травня Сьогодні 19:36 — Технології&Авто

Попит на імпортовані електрокари зріс: 10 найпопулярніших моделей травня

У травні український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. У порівнянні з травнем 2024 року, попит на імпортовані електрички зріс на 40%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, що середній вік таких авто становив — 5 років.

Загалом від початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом.

Це на 30% більше, ніж за аналогічний період торік.

ТОП-10 моделей електромобілів травня:

Tesla Model Y — 544 од.

Nissan Leaf — 515 од.

Tesla Model 3 — 467 од.

Kia Niro EV — 322 од.

Hyundai Kona Electric — 265 од.

Chevrolet Bolt — 218 од.

Volkswagen e-Golf — 211 од.

Renault Zoe — 204 од.

Tesla Model S — 180 од.

Audi E-Tron Sportback — 131 од.

Нагадаємо, за даними МВС, за перші п’ять місяців 2025 року громадяни зареєстрували 37 281 легкове авто, що приводиться в рух електричним двигуном.

Всього в Україні їх зареєстровано — 160 722.

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